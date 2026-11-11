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        Motosiklet üzerinde akrobatik hareketlerle ölüme davetiye çıkardılar

        Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli akrobatik hareketler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:49 Güncelleme:
        Motosiklet üzerinde akrobatik hareketlerle ölüme davetiye çıkardılar

        Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosiklet üzerinde yaptığı tehlikeli akrobatik hareketler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

        Olay, sabah saatlerinde D400 kara yolunda meydana geldi. Konaklı istikametinden Alanya yönüne doğru seyir halinde olan iki motosiklet sürücüsü, trafikte ilerledikleri sırada motosiklet üzerinde tehlikeli akrobatik hareketler yaptı. Sürücülerin hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Trafik güvenliğini hiçe sayarak adeta ölüme davetiye çıkaran iki motosiklet sürücüsünün kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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