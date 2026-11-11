Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri COP31'de yabancı katılımcılara Anamur muzu ve Karaman elması ikram edildi Yabancı katılımcıların "Anamur muzu" diye seslenmesi renkli görüntüler oluşturdu

        COP31'de yabancı katılımcılara Anamur muzu ve Karaman elması ikram edildi Yabancı katılımcıların "Anamur muzu" diye seslenmesi renkli görüntüler oluşturdu

        Antalya'da düzenlenen COP31'in Mavi Bölge girişinde yabancı konuklara Anamur muzu ve Karaman elması ikram edildi. Yerli meyvelere yoğun ilgi gösteren yabancı katılımcıların "Anamur muzu" diye seslenmesi renkli görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:32 Güncelleme:
        COP31'de yabancı katılımcılara Anamur muzu ve Karaman elması ikram edildi Yabancı katılımcıların "Anamur muzu" diye seslenmesi renkli görüntüler oluşturdu

        Antalya'da düzenlenen COP31'in Mavi Bölge girişinde yabancı konuklara Anamur muzu ve Karaman elması ikram edildi. Yerli meyvelere yoğun ilgi gösteren yabancı katılımcıların "Anamur muzu" diye seslenmesi renkli görüntüler oluşturdu.

        Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de, Türkiye'nin yerli üretim meyveleri dünyanın dört bir yanından gelen konukların beğenisine sunuldu. Konferansın Mavi Bölge girişinde kurulan stantlarda katılımcılara Anamur muzu ve Karaman'da yetiştirilen elmalar ücretsiz ikram edildi. Yerli meyvelere yoğun ilgi gösteren yabancı konukların "Anamur muzu" diye seslenmesi renkli görüntüler oluşturdu.

        REKLAM

        "İki tır yerli muzumuzu konuklarımıza hediye ediyoruz"

        Anamur MUZBİR Başkanı Hasan Çatkaya, yerli muzun tanıtımına katkı sağlamak amacıyla COP31'de yer aldıklarını belirterek, "Ülkemizin yerli muzunu COP31'e getirip, burada gelen vatandaşlarımıza iki tır muz hediye ediyoruz. Yerli muzun ithal muzdan çok daha kaliteli olduğunu iddia ediyoruz. İkisinin de üniversitelerde analizleri yaptırılabilir. Yerli malı yurdum malı diyoruz. Tüketicilerimize en güzel şekilde muz üretmeye devam edeceğiz. Bıçak kemiğe dayansa da muzumuzu üreteceğiz" dedi.

        "Üreticilerimiz birlik olsun, kooperatif kursun"

        Yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Çatkaya, üreticilerin birlik ve kooperatifler aracılığıyla ürünlerini doğrudan tüketiciye ulaştırmasının önemine değindi. Çatkaya, "Çiftçilerimiz bir araya gelsin, birlik olsunlar, kooperatif kursunlar. Kendi muzlarını sarartıp İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e, Konya'ya ve bütün illerimize doğrudan ulaştırsınlar. Doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşmak, hem üreticiyi hem tüketiciyi korumaktır. Üretimde kararlıyız, üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        COP31 kapsamında Mavi Bölge girişinde Anamur muzunun yanı sıra Karaman'da yetiştirilen yerli elmalar da katılımcılara ikram edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        Kumluca'da 150 üreticiye dijital sensör desteği sağlandı
        Kumluca'da 150 üreticiye dijital sensör desteği sağlandı
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, COP31'de açıklamalarda bulundu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, COP31'de açıklamalarda bulundu:
        BM Genel Sekreteri Guterres: "Fosil yakıtlar da dinozorlar gibi tarihe karı...
        BM Genel Sekreteri Guterres: "Fosil yakıtlar da dinozorlar gibi tarihe karı...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - ACWA Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırı...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - ACWA Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırı...
        Emine Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı:
        Emine Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı:
        Bakan Kacır: "Yıllık 20 milyon ton karbondioksit eşdeğerinin üzerinde emisy...
        Bakan Kacır: "Yıllık 20 milyon ton karbondioksit eşdeğerinin üzerinde emisy...