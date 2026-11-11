Kumluca'da 150 üreticiye dijital sensör desteği sağlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dijital Tarım Projesi kapsamında Kumluca'da örtü altı üretim yapan çiftçilere 150 dijital sensör hibe etti.

Seralara yerleştirilen sensörlerle üreticiler, sıcaklık ve nem değerlerini cep telefonlarına yükledikleri uygulama üzerinden anlık takip edebilecek.

Özellikle kış aylarında ani sıcaklık düşüşü ve don riskine karşı erken uyarı sağlayacak sistemin, ürün kayıplarının önlenmesine katkıda bulunması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı ve ABB Sosyal Hizmetler AŞ Genel Müdürü Kerem Kaya Turan, dijital sensörlerin üreticilere kolaylık sağlayacağını belirtti.

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Kumluca'da örtü altı tarımın yaygın olarak yapıldığını ifade eden Turan, "Üreticilerimiz seralarındaki sıcaklık ve nem değerlerini cep telefonlarından anlık takip edebilecek. Özellikle gece saatlerinde seralarını kontrol etmek zorunda kalan çiftçilerimiz için bu sistem önemli bir kolaylık sağlayacak. Amacımız ürün kayıplarını önlemek, zaman ve iş gücünden tasarruf sağlamak." ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, dijital tarım uygulamalarıyla tarımsal üretimde verimliliği artırmayı ve teknolojinin kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.