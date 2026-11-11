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        Kumluca'da 150 üreticiye dijital sensör desteği sağlandı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dijital Tarım Projesi kapsamında Kumluca'da örtü altı üretim yapan çiftçilere 150 dijital sensör hibe etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Kumluca'da 150 üreticiye dijital sensör desteği sağlandı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dijital Tarım Projesi kapsamında Kumluca'da örtü altı üretim yapan çiftçilere 150 dijital sensör hibe etti.

        Seralara yerleştirilen sensörlerle üreticiler, sıcaklık ve nem değerlerini cep telefonlarına yükledikleri uygulama üzerinden anlık takip edebilecek.

        Özellikle kış aylarında ani sıcaklık düşüşü ve don riskine karşı erken uyarı sağlayacak sistemin, ürün kayıplarının önlenmesine katkıda bulunması hedefleniyor.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı ve ABB Sosyal Hizmetler AŞ Genel Müdürü Kerem Kaya Turan, dijital sensörlerin üreticilere kolaylık sağlayacağını belirtti.

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        Kumluca'da örtü altı tarımın yaygın olarak yapıldığını ifade eden Turan, "Üreticilerimiz seralarındaki sıcaklık ve nem değerlerini cep telefonlarından anlık takip edebilecek. Özellikle gece saatlerinde seralarını kontrol etmek zorunda kalan çiftçilerimiz için bu sistem önemli bir kolaylık sağlayacak. Amacımız ürün kayıplarını önlemek, zaman ve iş gücünden tasarruf sağlamak." ifadelerini kullandı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, dijital tarım uygulamalarıyla tarımsal üretimde verimliliği artırmayı ve teknolojinin kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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