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        Emine Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı:

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:30 Güncelleme:
        Emine Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı:

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı.

        Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kutlu olsun. Bir fidanı toprakla buluşturmak, yıllar sonra da varlığını sürdürecek bir iyiliğe vesile olmaktır. Ülkemizin her köşesinde bu iyiliği çoğaltan, ağaçlarımızı ve ormanlarımızı özenle koruyan herkese gönülden teşekkür ediyorum."

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