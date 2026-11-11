GÜNCELLEME - İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz COP31'de temaslarda bulundu

Zirvenin düzenlendiği alanda, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelen Yılmaz, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Londra Belediye Başkanı Sadık Khan ile de görüştü.

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