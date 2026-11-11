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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Tarım sektörünün iklim krizinin mağduru olarak da görülmesi çağrısı

        YETER ADA ŞEKO - BİRİZ ÖZBAKIR - Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) İklim Yatırımları Genel Müdürü Piéternel Boogaard, iklim değişikliğinin kırsal alanlarda yaşayan küçük ölçekli çiftçileri farklı şoklarla karşı karşıya bıraktığını belirterek, "Tarım sektörü iklim değişikliğinin sorumlusu olarak değil, iklim değişikliğinin mağduru olarak görülmeli." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:36 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Tarım sektörünün iklim krizinin mağduru olarak da görülmesi çağrısı

        YETER ADA ŞEKO - BİRİZ ÖZBAKIR - Birleşmiş Milletler Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) İklim Yatırımları Genel Müdürü Piéternel Boogaard, iklim değişikliğinin kırsal alanlarda yaşayan küçük ölçekli çiftçileri farklı şoklarla karşı karşıya bıraktığını belirterek, "Tarım sektörü iklim değişikliğinin sorumlusu olarak değil, iklim değişikliğinin mağduru olarak görülmeli." dedi.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Boogaard, kırsal alanlarda yaşayanların yüzde 80'ini küçük ölçekli çiftçilerin oluşturduğunu, iklim değişikliğine karşı bu kesimlerin dayanıklılığının artırılması gerektiğini belirtti.

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        Boogaard, kırılgan bölgelerin, kırsal alanların ve tarım sektörünün iklim politikalarında dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, "Tarım sektörü iklim değişikliğinin sorumlusu olarak değil, iklim değişikliğinin mağduru olarak görülmeli." ifadesini kullandı.

        İklim değişikliğine uyum çalışmalarının emisyon azaltımının alternatifi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Boogaard, tarımda iklim finansmanı için kamu ve özel sektör işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

        Boogaard, "Kırsal alanlardaki kırılgan kesimler iklim değişikliğinin yanı sıra farklı şoklarla da karşı karşıya. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yol açtığı dizel yakıt ve gübre eksikliği buna bir örnek. Bunların üzerine El Nino da ekleniyor. Bütün bu gelişmeler aynı anda yaşanıyor." diye konuştu.

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        Bu nedenle kırsal alanların desteklenmesi ve çiftçilerin şoklarla başa çıkabilmesi için dayanıklılıklarının artırılması gerektiğini vurgulayan Boogaard, uyum çalışmalarının da emisyon azaltımından ayrı değerlendirilmemesi gerektiğine işaret etti.

        - "Tarımın finansmanı tercih edilmiyor"

        Tarımın finansman açısından tercih edilen sektörlerden biri olmadığı yorumunda bulunan Boogaard, iklim değişikliğine uyum sağlamaya çalışan küçük ölçekli çiftçilere yönelik yatırımlarda özel sektörün yeterince istekli davranmadığını ifade etti.

        Boogaard, "Dolayısıyla tarım, genel olarak finansman açısından tercih edilen bir sektör değil. Bunun kırsal alanlarda ya da riskli ülkelerde yapılması da durumu değiştirmiyor. Genel olarak tarımın finansmanı tercih edilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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        Özel sektörün temel amacının para kaybetmemek olduğunu söyleyen Boogaard, bu alandaki yatırımların önünü açmak için kamu sektörünün riskleri azaltması gerektiğini dile getirdi.

        Boogaard şöyle devam etti:

        "Dolayısıyla özel sektörün, yani bankaların ve şirketlerin uyum ve iklim alanlarına yatırım yapabilmesi için güvenli bir alan ve elverişli bir ortam oluşturmamız gerekiyor."

        - "Küçük ölçekli çiftçiler gıdanın üçte birini üretiyor"

        Küçük ölçekli çiftçilerin gıda üretimindeki önemine dikkati çeken Boogaard, bu üreticilerin kahve, kakao, baharat ve tropikal meyve gibi ürünlerin yetiştirilmesinde de önemli rol oynadığını belirtti.

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        Bu ürünlerin yer aldığı değer zincirlerinin risk altında olduğuna değinen Boogaard, "Örneğin kahve, iklim değişikliğinden etkilenebilecek ürünlerden biri. En kaliteli kahve yüksek rakımlarda yetişir. Soğuk sıcaklıklara ihtiyaç duyar. Dolayısıyla bu gerçekten bir sorun." şeklinde konuştu.

        Düşük gelirli ülkelerde tarım açısından önceliğin yalnızca emisyonların azaltılması olmadığını, yeterlilik, dayanıklılık ve iklim değişikliğine uyumun da önem taşıdığını vurgulayan Boogaard, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Tarımda daha az emisyon üreten modellerin geliştirilmesi ve sürü yönetimiyle emisyonlar azaltılabilir. COP31, farklı kurumları, araştırma kuruluşlarını, şirketleri ve bakanlıkları bir araya getirerek işbirliği fırsatları sunuyor. COP31 müzakerecilerine, 'Uyum ve dayanıklılığa yatırım yapmak, emisyonların azaltılması gündeminin pahasına olmamalı.' mesajını iletmek istiyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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