İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Alekberov'dan Azerbaycan Pavilyonu'na ziyaret

Ülkeye özgü lezzetlerin de sunulduğu pavilyonda, Alekberov ile Aliyeva bir süre sohbet etti.

Ziyaretçilere Hazar Denizi'nin biyolojik çeşitliliği ve bu ekosistemin korunmasının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ziyaret sırasında pavilyonda sergilenen çevre ve iklim değişikliği temalı çalışmalar hakkında bilgi alan Alekberov ve Aliyeva, Azerbaycan'da çevrenin korunmasına yönelik yürütülen projeleri inceledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Anar Alekberov ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyeva, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Mavi Bölge'de bulunan Azerbaycan Pavilyonu'nu ziyaret etti.

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