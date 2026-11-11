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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Alekberov'dan Azerbaycan Pavilyonu'na ziyaret

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Anar Alekberov ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyeva, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Mavi Bölge'de bulunan Azerbaycan Pavilyonu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:19 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Alekberov'dan Azerbaycan Pavilyonu'na ziyaret

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Anar Alekberov ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyeva, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Mavi Bölge'de bulunan Azerbaycan Pavilyonu'nu ziyaret etti.

        Ziyaret sırasında pavilyonda sergilenen çevre ve iklim değişikliği temalı çalışmalar hakkında bilgi alan Alekberov ve Aliyeva, Azerbaycan'da çevrenin korunmasına yönelik yürütülen projeleri inceledi.

        Aliyeva, pavilyonda, Hazar Denizi'ne özgü ve nesli tehlike altındaki Hazar foku maketinin bulunduğu alanda fotoğraf çektirdi.

        Ziyaretçilere Hazar Denizi'nin biyolojik çeşitliliği ve bu ekosistemin korunmasının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

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        Ülkeye özgü lezzetlerin de sunulduğu pavilyonda, Alekberov ile Aliyeva bir süre sohbet etti.

        Alekberov, Azerbaycan'ın yöresel lezzetlerini, alanda bulunan gazetecilere ikram etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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