YÖK Başkanı Özvar, Alanya'da "Gelecek Vizyonu Toplantısı"nda konuştu:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Mavi Vatan'ın bütün boyutlarıyla ele alınması gereken, ihmal edilemeyecek hayati bir mesele olduğunu belirterek, "Üniversitelerimizin nitelikli çalışmalarıyla ve yetiştirecekleri uzmanlarla ülkemizin denizlerdeki geleceğine ve hak ve menfaatlerinin korunmasına hizmet edeceğine inanıyorum." dedi.

Özvar, Antalya'nın Alanya ilçesinde Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) düzenlenen Gelecek Vizyonu Toplantısı'na katıldı.

Üniversitelerin farklılaşmasının ve belirli alanlarda ihtisaslaşmasının YÖK'ün öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Özvar, ihtisaslaşmanın başarılı ve kalıcı olabilmesinin kurum içinde bilimsel devamlılığın tesis edilmesine bağlı olduğunu ifade etti.

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Öncelikler belirlenirken mevcut kapasitenin açık biçimde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özvar, güçlü olunan alanlar ile desteğe ihtiyaç duyulan konuların birlikte ele alınmasının önemine dikkati çekti.

- "Fakültelerimizin izole yapılarını kırmalıyız"

Akademik kadronun gelişimiyle araştırma altyapısına yönelik kararlar arasında uyum kurulmasının üniversiteleri uzun vadede daha sağlam bir konuma taşıyacağını kaydeden Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin denizcilik üzerine bir ihtisaslaşmadan söz edildiğinde bu konuda çalışan mühendislerin yanında hukukçuların, iktisatçıların ve diğer alanlardaki hocaların da söyleyecekleri mutlaka bir şeyleri olacaktır. Uzmanlaşma hangi alanda olursa olsun akademik yakınlığı ve işbirliğini güçlendirmeliyiz. Fakültelerimizin kendi içine kapalı izole yapılarını artık yavaş yavaş kırmamız gerekiyor. Birden fazla fakülte hocalarının bir arada bulunabileceği yapıları da düşünmeliyiz."

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Özvar, üniversitelerin ihtisaslaşma alanları belirlenirken bölgenin ihtiyaçlarının ve gelişme potansiyelinin dikkatle incelenmesi gerektiğinin altını çizerek, bölgesel kalkınmaya katkının Türkiye'nin genel kalkınma hedefleriyle ilişkilendirilmesi gerektiğini kaydetti.

YÖK Başkanı, yüksek maliyetli araştırma altyapılarında üniversitelerin birlikte hareket etmesinin, tekrar eden yatırımların önlenmesi açısından gerekli olduğunu belirtti.

- "Mavi Vatan ihmal edemeyeceğimiz hayati bir meseledir"

Alanya'nın turizm ve tarımın yanı sıra denizcilik potansiyeline de sahip bir bölge olduğunu dile getiren Özvar, Mavi Vatan vurgusu yaparak şunları kaydetti:

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"Mavi Vatan bütün boyutlarıyla ele almamız gereken, ihmal edemeyeceğimiz hayati bir mesele olarak karşımızda durmaktadır. Türkiye'den kıyı korumaya, deniz hukukundan enerji kaynaklarına, balıkçılıktan su altı kültürel mirasımıza uzanan pek çok çalışma alanı bulunmaktadır. Akdeniz'in stratejik, askeri ve ticari önemi bu coğrafyaya ilişkin bilimsel araştırmaların artırılmasını ayrıca kılmaktadır. Türkiye'nin egemenlik haklarını, deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini koruma kararlılığı tamdır. Üniversitelerimizin nitelikli çalışmalarıyla ve yetiştirecekleri uzmanlarla ülkemizin denizlerdeki geleceğine ve hak ve menfaatlerinin korunmasına hizmet edeceğine inanıyorum. ALKÜ'nün denizcilik üzerine bir ihtisaslaşma vizyonu ortaya koymasını bu çerçevede fevkalade yerinde bulduğumuzu ve bu konuda üniversitemizi destekleyeceğimizi bilmenizi isterim."

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- İşletmede mesleki eğitim projesi hayata geçirildi

Öğrencilerin meslek hayatına hazırlanmasında uygulama imkanlarının ve istihdam şartlarının kritik rol oynadığını belirten Özvar, yakın zamanda "İşletmede Mesleki Eğitim Projesi"nin hayata geçirildiğini bildirdi.

İlk aşamada 7 pilot ilde yaklaşık 120 bin ön lisans öğrencisini kapsayan uygulamayla öğrencilerin en az bir dönem boyunca işletmelerde uygulamalı eğitim alacağını aktaran Özvar, organize sanayi bölgesi meslek yüksekokulu projeleriyle üniversite-sektör işbirliğinin güçlendirilmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

- "İlk adımlarımızı attık"

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ALKÜ Rektörü Kenan Ahmet Türkdoğan ise YÖK'ün üniversitelerin gelecek vizyonlarını belirlemeye yönelik çalışmaları doğrultusunda kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttüklerini söyledi.

Üniversitelere yönelik vizyon belirleme çağrısının ardından vakit kaybetmeden çalışmalara başladıklarını anlatan Türkdoğan, "Farklı üniversitelerin bu alandaki çalışmalarını inceledik. Başkanımızın talimatları ile birlikte Bursa Teknik Üniversitesi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerin örnek uygulamalarını değerlendirerek üniversitemizin geleceğine hangi alanlarda yön verileceğini belirlemeye yönelik ilk adımlarımızı attık." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Prof. Dr. Erol Özvar, ilçede bir tropikal meyve bahçesini gezerek, Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüddoğlu'ndan bilgi aldı.