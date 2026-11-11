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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yeşil Sanayileşme: Yatırım, İstihdam ve Büyüme Oturumu'nda konuştu:

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yeşil Sanayileşme: Yatırım, İstihdam ve Büyüme Oturumu'nda konuştu:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "COP31 ev sahibi olarak, iklim değişikliğiyle mücadeleyi ekonomik kalkınmanın önünde bir engel değil daha güçlü ekonomiler, nitelikli istihdam ve dayanıklı tedarik zincirleri oluşturmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 18:34 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Yeşil Sanayileşme: Yatırım, İstihdam ve Büyüme Oturumu'nda konuştu:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "COP31 ev sahibi olarak, iklim değişikliğiyle mücadeleyi ekonomik kalkınmanın önünde bir engel değil daha güçlü ekonomiler, nitelikli istihdam ve dayanıklı tedarik zincirleri oluşturmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz." dedi.

        Yılmaz, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Selimiye Salonu'ndaki Yeşil Sanayileşme: Yatırım, İstihdam ve Büyüme Oturumuna katıldı.

        Oturumda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.

        Burada konuşan Yılmaz, sanayinin üretimin, istihdamın, ticaretin ve teknolojik ilerlemenin temeli olduğunu belirterek, bununla birlikte küresel sera gazı emisyonlarının doğrudan dörtte birinden fazlasından sorumlu olduğunu söyledi.

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        Asıl meselenin, geleceğin sanayisini daha temiz, daha verimli ve daha rekabetçi şekilde birlikte inşa etmek olduğunu vurgulayan Yılmaz, "COP31 ev sahibi olarak, iklim değişikliğiyle mücadeleyi ekonomik kalkınmanın önünde bir engel değil daha güçlü ekonomiler, nitelikli istihdam ve dayanıklı tedarik zincirleri oluşturmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz." diye konuştu.

        - "Yenilenebilir enerji, kurulu güç kapasitemizin yüzde 60’ından fazlasını oluşturmakta"

        Yılmaz, temiz teknolojiler, sanayide elektrifikasyon, sürdürülebilir yakıt ve ham maddeler ile dijitalleşmenin, üretimi daha temiz ve rekabetçi hale getirebileceğine işaret ederek, şöyle konuştu:

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        "Dünya genelinde bini aşkın ticari ölçekli temiz sanayi projesi açıklanmış, ancak bunların beşte birinden azı nihai yatırım kararına ulaşabilmiştir. Bu tablo bize yalnızca hedef belirlemenin yeterli olmadığını gösteriyor. Uygun maliyetli finansmanı, temiz enerji altyapısını, nitelikli iş gücünü, güvenilir talebi ve öngörülebilir politikaları birlikte geliştirmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda üç konunun önemli olduğuna inanıyoruz. Birincisi, özellikle gelişmekte olan ülkelerin finansmana ve teknolojiye erişimini kolaylaştırmak ve yatırım yapılabilir proje portföyleri oluşturmaktır. İkincisi, düşük ve sıfıra yakın emisyonlu sanayi ürünleri için talebi ve pazarları güçlendirmektir. Üçüncüsü, ülkelerin farklı koşullarını gözeterek işbirliğini ilerletmek ve adil uluslararası ticareti desteklemektir. Bu yaklaşımla açık ve ölçülebilir hedefler belirledik. Bugün ise bu hedeflere bir yenisi ekliyoruz. Tüm sektörlerde emisyon azaltımını hızlandırmak amacıyla dünya genelinde yakalanan, kullanılan ve depolanan karbondioksit miktarını artırmayı hedefliyoruz.

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        Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu, uluslararası finansmanı sanayimizin dönüşüm ihtiyaçlarıyla buluşturan başarılı bir işbirliği örneğidir. Bu deneyimden hareketle, öncülük ettiğimiz En Az Gelişmiş Ülkeler Yeşil Sanayileşmeyi Kolaylaştırma Mekanizması ile en kırılgan ekonomilerin teknolojiye, finansmana ve yatırım fırsatlarına erişimini desteklemeyi hedefliyoruz. COP30'da kabul edilen Belém Küresel Yeşil Sanayileşme Bildirisi, bu alanda önemli bir siyasi irade ortaya koymuştur. COP31'de amacımız bu iradeyi yatırıma ve uygulamaya taşımaktır. Karbon salınımının azaltılmasının zor olduğu sektörlerde karbonsuzlaştırmayı hızlandırmak amacıyla, İklim Kulübü ve OECD ile birlikte Antalya Yeşil Sanayileşme Mutabakatı'nı hayata geçiriyoruz."

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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, UNIDO'nun Küresel Yeşil Sanayileşme Gündemi, İklim Kulübü çalışmaları ve ülke öncülüğündeki sanayi dönüşüm platformlarının, bu çabaların sahada karşılık bulmasını destekleyeceğini anlatarak, sanayinin dönüşümünün temiz enerjiyle de yakından bağlantılı olduğunu vurguladı.

        COP31 Eylem Gündemi kapsamında elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e, döngüsel malzeme kullanım oranının ise en az yüzde 15'e çıkarılması yönündeki ortak hedefleri tamamlayıcı gördüklerini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

        "UNDP ile birlikte geliştirilen İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) ulusal iklim önceliklerinin yatırıma hazır projelere dönüşmesine ve bunların sermaye ile buluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Türkiye olarak da yurt içinde somut adımlar atmaktayız. Yenilenebilir enerji, şu anda kurulu güç kapasitemizin yüzde 60'ından fazlasını oluşturmaktadır. 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefi belirlemiş, ilk İklim Kanunumuzu yürürlüğe koymuş bulunmaktayız ve Emisyon Ticaret Sistemi’ni hızlandırmaktayız. Ayrıca, teknoloji odaklı, düşük karbonlu sanayi yatırımlarını desteklemek amacıyla Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'nu kurmuş ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi yayımlamış bulunuyoruz.

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        Bugün sizlerden beklentimiz yalnızca bir vizyon paylaşmanız değildir. Önümüzdeki on iki ayda yatırım kararlarını, kamu-özel sektör ortaklıklarını ve adil dönüşümü destekleyecek somut adımları birlikte belirlememizdir. Gelin, yeşil sanayileşmeyi her ekonomi için bir büyüme ve refah fırsatına dönüştürelim, Antalya'da ortaya koyacağımız ortak iradeyi COP32'ye ve sonrasına taşıyalım."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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