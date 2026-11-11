Arnavutköy Belediyesi Başkanı Candaroğlu: "İlçemizdeki atık plastiklerden ürettiğimiz ses, gürültü bariyerimiz var"

Arnavutköy Belediyesi, çevre ve sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiği yenilikçi projelerle Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne katılan Türkiye'deki sayılı ilçe belediyeleri arasında yer alırken Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun "COP31 zirvesinde paylaşacağımız ilçemizdeki atık plastiklerden ürettiğimiz ses, gürültü bariyerimiz var" dedi.

Arnavutköy Belediyesi, ilçeyi daha yeşil, temiz ve sürdürülebilir bir geleceğe hazırlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını uluslararası alana taşıdı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında Türkiye'den katılım sağlayan sayılı ilçe belediyeleri arasında yer alan Arnavutköy Belediyesi, çevre dostu projelerini dünya kamuoyuyla buluşturdu.

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"Projelerimizi stantta paylaşıyoruz"

Sıfır Atık Projeleriyle COP31'e katılan Arnavutköy Belediyesi Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Yaklaşık 23 yıldır faaliyette olduğumuz iklim değişikliği sıfır atık mavi yeşil Arnavutköy vizyonumuzu hem yabancı hem yerel katılımcılarla paylaşmak amacıyla bulunuyoruz. Yeşil alandaki standımızda bu zamana kadarki yaptığımız sıfır atık ve iklim değişikliğiyle alakalı Mavi Yeşil alan Arnavutköy'ün oluşumunda bizlere destek olan projelerimizi paylaşıyoruz. Sürdürülebilir enerji, dalga enerjisi yer alıyor" dedi.

"COP31 zirvesinde paylaşacağımız ses bariyer sistemimiz var"

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Sıfır atık projelerine değinen Candaroğlu,"Karadeniz'e 22 kilometre sınırımız bulunuyor. Biz Karadeniz'in hırçın dalgalarında enerji üretiyoruz. Yerli ve milli ekipmanlarla üretiyoruz. Güneş enerjisi sistemlerimiz var. Sürdürülebilir enerji kavramını tematik işlem dahilinde yürütüyoruz. Hizmet araçlarımızdan, kullandığımız toplu elektrikli ulaşım araçlarımız tamamı yerli ve milli elektrikli. Bu anlamda biz enerji kaynaklarımızı üretirken doğru kullanım amacıyla da bu süreci ilerletiyoruz. COP31 zirvesinde paylaşacağımız ilçemizdeki atık plastiklerden ürettiğimiz ses ,gürültü bariyerimiz var. Geri Dönüşüm konusunda şu anda hummalı bir çalışma var ilçemizin okullarında, hanelerinde sıfır atıkla alakalı birçok vatandaşımızı bilinçlendirecek ve eğitecek birçok projemizi hayata geçirdik. Suyun kullanımı ve kaynaklarıyla da alakalı projelerimizi hayata geçirdik. İçerisinde bulunduğumuz Dünya İklim Zirvesi bütün faaliyetlerin yer bulduğu bunun yanında bunlara destek bulabildiğiniz yer kaynakları ve hibe destek bulabildiğiniz bir alan" şeklinde konuştu.

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"30 bine yakın katılımcı"

Stantlarına yoğun katılım sağlandığını ifade eden Candaroğlu,"30 bine yakın katılımcı varmış standımıza. Standlarımıza çok ciddi bir katılım var bizim bulunduğumuz bölgede birçok yerel faaliyet var ancak belediyelerin ve yerel yönetimlerin bu anlamda hem fikir değişikliği yapabileceği hem de sıfır atık sürdürülebilir enerji konusunda yapılan projeleri yerinde görebiliyoruz. Bu anlamda vatandaşların ve katılımcıların ilgisini görüyoruz" diye konuştu.