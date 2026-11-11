Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brezilya ve Etiyopya liderleriyle görüşmelerine katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Brezilya Devlet Başkanı Luiz Incio Lula da Silva ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile gerçekleştirdiği görüşmelere katıldı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın başkanlıklarında gerçekleştirilen görüşmeye iştirak ettiğini bildirdi. COP31’in adil ve kapsayıcı küresel dönüşümün hızlandırılması, çevreci teknolojilerin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir bir geleceğin inşası açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Kacır, Türkiye’nin uluslararası iş birliğini geliştirerek, ortak hedefler doğrultusunda somut adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti.

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Bakan Kacır, bir diğer sosyal medya açıklamasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile gerçekleştirdiği görüşmeye katıldığını belirtti. İklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil dönüşümün ülkeler arasında güçlü iş birliği ve ortak sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Kacır, COP31 kapsamında ortaya konulan ortak iradeyle uluslararası iş birliğinin güçlendirilmeye devam edileceğini kaydetti.