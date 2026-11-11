Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - ACWA Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmayı hedefliyor

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - ACWA Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmayı hedefliyor

        HÜMEYRA AYAZ - Suudi Arabistanlı küresel enerji şirketi ACWA, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda güneş enerjisi, elektrik iletim altyapısı ve batarya depolama alanlarındaki yatırımlarını artırmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:31 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - ACWA Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmayı hedefliyor

        HÜMEYRA AYAZ - Suudi Arabistanlı küresel enerji şirketi ACWA, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda güneş enerjisi, elektrik iletim altyapısı ve batarya depolama alanlarındaki yatırımlarını artırmayı hedefliyor.

        ACWA Orta Asya Bölgesel Başkanı Abid Malik, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin 2040'a kadar toplam yenilenebilir enerji kapasitesini 175 gigavata çıkarma hedefini olumlu bulduklarını belirtti.

        Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim noktaları ile tüketim merkezlerinin her zaman örtüşmediğine dikkati çeken Malik, elektrifikasyon sürecinde iletim ve dağıtım altyapısının üretim yatırımlarıyla eş zamanlı planlanması gerektiğini ifade etti.

        REKLAM

        Malik, "Elektrifikasyonun bütüncül şekilde planlanması son derece önemli. Üretimden sorumlu birimler ile iletim ve dağıtım altyapısını yöneten birimler arasında yeterli koordinasyon sağlanamaması birçok ülkede karşılaşılan bir sorun." dedi.

        - Türkiye'de ilk HVDC hattı için çalışma

        Türkiye'deki yatırım planlarına ilişkin bilgi veren Malik, şirketin ülkede toplam 5 bin megavatlık projeler üzerinde çalıştığını, bunların bir bölümünde inşaat çalışmalarının gelecek yılın başında başlamasının beklendiğini kaydetti.

        Malik, Türkiye'de 2 gigavatlık güneş enerjisi projesi geliştirdiklerini belirterek, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında imzalanan 3 gigavatlık kapasiteye ilişkin mutabakat zaptının da işbirliğinin yeni aşamasını oluşturduğunu dile getirdi.

        REKLAM

        Enerji dönüşümünde yalnızca üretim kapasitesinin artırılmasının yeterli olmayacağını vurgulayan Malik, Türkiye hükümetiyle yüksek gerilim doğru akım (HVDC) iletim hattı geliştirilmesi konusunda çalıştıklarını bildirdi.

        Malik, "Türkiye'de hayata geçirilmesine katkı sunacağımız ilk HVDC hattı olacak." ifadesini kullandı.

        Batarya depolamanın da yenilenebilir kaynakların değişken üretimini dengelemede önemli rol üstlendiğini belirten Malik, rüzgarın esmediği ve güneşin olmadığı dönemlerde üretimdeki azalmayı telafi edecek sistemlere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

        Malik, projelerin hayata geçirilmesinde uluslararası finans kuruluşlarının katılımının önemine değinerek, ilk aşamadaki 2 bin megavatlık projeleri için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu gibi kuruluşlarla çalıştıklarını aktardı.

        REKLAM

        Yenilenebilir enerjiye geçişin ancak uygun maliyetli ve güvenilir olduğu takdirde başarılı olabileceğini söyleyen Malik, "Bu iki koşul sağlanmazsa enerji dönüşümünün gerçekleşmesi mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

        Malik, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapma konusunda istekli olduklarını, ACWA'nın 2017'de başlayan Türkiye faaliyetlerini yeni projelerle büyütmeyi hedeflediğini belirterek, "Türkiye'ye daha fazla yatırım yapmaya istekliyiz. Önümüzdeki dönemde bizden daha fazla yatırım göreceğinizi umuyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        Arabesk müziğin usta ismi hayatını kaybetti
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı

        Benzer Haberler

        Emine Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı:
        Emine Erdoğan'dan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü paylaşımı:
        Bakan Kacır: "Yıllık 20 milyon ton karbondioksit eşdeğerinin üzerinde emisy...
        Bakan Kacır: "Yıllık 20 milyon ton karbondioksit eşdeğerinin üzerinde emisy...
        COP31'de üçüncü gün; dünya liderleri Antalya'da (9)
        COP31'de üçüncü gün; dünya liderleri Antalya'da (9)
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - EPİAŞ ile International Carbon Registry arası...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - EPİAŞ ile International Carbon Registry arası...
        GÜNCELLEME - İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz...
        GÜNCELLEME - İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz...
        Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brezilya ve Etiyopya liderleriyle gör...
        Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brezilya ve Etiyopya liderleriyle gör...