Antalya Büyükşehir Belediyesinin iklim dostu projeleri COP31'de ele alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin sürdürülebilir tarım, sıfır atık, su yönetimi, temiz enerji ve iklim dostu ulaşım alanındaki projeleri, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen etkinliklerde tanıtıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 kapsamında çeşitli paneller ve atölyeler düzenleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin G2 Dirençli Şehirler Çadırı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolü ve sürdürülebilir şehir uygulamaları ele alındı.

Tarımsal sulamadan atık yönetimine, yenilenebilir enerjiden akıllı ulaşım sistemlerine kadar farklı alanlarda çözüm önerileri paylaşıldı.

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- Sürdürülebilir şehir uygulamaları değerlendirildi

"Antalya'da İklim Dostu Tarımın Temeli" panelinde Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım, Akdeniz Üniversitesinden Prof. Dr. Dursun Büyüktaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, sürdürülebilir sulama yöntemleri ve su kaynaklarının korunmasına yönelik yerel çözümleri değerlendirdi.

"Atıktan Toprağa" panelinde Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Prof. Dr. Şule Orman, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ile Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinden Fulya Edibe Halıcılar ve Ayfer Yılmaz görüşlerini paylaştı.

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"Türkiye'de Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Entegre Atık Su Yönetimi" başlıklı panellerde atık yönetimi, su kaynaklarının korunması ve belediyeye ait atıksu arıtma tesislerinin sağladığı tasarruflar ele alındı.

Akdeniz Kentlerinde Pozitif Enerji Bölgelerine Geçiş panelinde POSEIDON Projesi kapsamında yenilenebilir enerji uygulamaları değerlendirilirken, "Mahalleleri Güçlendirmek" atölyesinde yerel enerji dönüşümüne yönelik öneriler paylaşıldı.

"Kamu Binalarında Enerji Dönüşümü" ve "İklim Dostu Ulaşım İçin Akıllı Kavşaklar" panellerinde ise enerji verimliliği ve yakıt tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.