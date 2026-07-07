Corendon Alanyaspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri tamamlandı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik heyet ve futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da teknik heyet ve futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti.
Corendon Alanyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik heyet ve futbolcuların Anatolia Hospital Alanya'daki sağlık kontrolleri, iki günde tamamlandı.
Kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, dahiliye ile kulak burun boğaz bölümlerinde muayene edilen teknik heyet ve futbolculara; efor, akciğer ve kan testleri uygulandı.
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