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        Kepez'de kaldırım işgallerine zabıta denetimi

        Antalya'nın Kepez ilçesinde zabıta ekipleri, kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Kepez'de kaldırım işgallerine zabıta denetimi

        Antalya'nın Kepez ilçesinde zabıta ekipleri, kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Kepez Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Mehmet Atay Caddesi ve 15 Temmuz Şehitler Caddesi başta olmak üzere ilçe genelindeki farklı noktalarda iş yerleri ve seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı.

        Denetimlerde, kaldırımlara konulan tabela, flama, varil, masa ve sandalyeler kaldırıldı. Kaldırıma malzeme koyarak yaya geçişini engellediği belirlenen esnaflara uyarılarda bulunulurken, kaldırımı işgal eden malzemeler ekiplerce toplandı.

        Uygulama kapsamında, bir kasabın iş yerinin önünde sergilenen ve kaldırım ile yol kenarını işgal ettiği belirlenen kuzu heykeli de kaldırıldı.

        Kepez Devlet Hastanesi önünde izinsiz satış yaptığı belirlenen seyyar satıcıların ürünlerine de zabıta ekiplerince el konuldu.

        Belediye ekipleri, yaya güvenliğinin sağlanması ve kaldırımların amacına uygun kullanılmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

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