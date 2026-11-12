Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekolojiyle ekonominin örtüştüğüne inanıyoruz

ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, 55'in üzerinde ülkeden 1500'ü aşkın katılımcıyla COP tarihinin en büyük iş dünyası buluşması gerçekleştirildi. Zirvede konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Biz ekolojiyle ekonominin örtüştüğüne inanıyoruz. Doğru politikalarla birbirini destekleyici olacağına inanıyoruz" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise zirvede yalnızca 2 günde 100 bin kayıt yapıldığını açıkladı.

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen COP31 kapsamında İş ve Yatırım Zirvesi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı zirvede, iklim finansmanı, yeşil sanayileşme, temiz enerji yatırımları ve özel sektörün iklim hedeflerindeki rolü ele alındı. İki gün sürecek zirvede 23 oturumda 100'e yakın konuşmacı yer alıyor.

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'EKOLOJİ VE KALKINMA'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin iklim hedeflerini ekonomik kalkınma, enerji güvenliği ve sanayinin rekabet gücüyle ele aldığını belirterek, "Ekolojiyle kalkınmanın birbirinin alternatifiymiş gibi ele alındığı bazı değerlendirmelere rastlıyoruz ama bizim yaklaşımımız böyle değil. Biz ekolojiyle ekonominin örtüştüğüne inanıyoruz. Doğru politikalarla birbirini destekleyici olacağına inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde belirlenen 2053 net sıfır emisyon hedefinin Türkiye'nin iklim politikalarına yön verdiğini belirten Yılmaz, fosil yakıt ithalatının azaltılmasının cari açığı düşürerek makroekonomik istikrarı güçlendireceğini söyledi.

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6,2 TRİLYON DOLARLIK FİNANSMAN İHTİYACI

Küresel iklim finansmanının 2024 yılında 2 trilyon doları aştığını belirten Yılmaz, 2035 itibarıyla yıllık finansman ihtiyacının en az 6,2 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi. Çin hariç gelişmekte olan ekonomilere yönelik iklim finansmanının yaklaşık 426 milyar dolar düzeyinde kaldığına dikkati çeken Yılmaz, "Uygulama COP'u diyoruz. Uygulama dediğimiz zaman da finansman ve finanse edilebilir projeler çok kıymetli. İyi proje arayan finansçılarla, finans arayan iyi proje sahiplerini buluşturmak bu sürecin esasında var" dedi.

Yılmaz, COP31 kapsamında geliştirilen 'İklim Uygulama Köprüsü'nün ülkelerin iklim hedeflerini yatırım yapılabilir projelere dönüştürmeyi amaçladığını kaydetti.

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ÇELİK VE ÇİMENTO ÜRETİMİ İÇİN 500 MİLYAR DOLAR

Yeşil sanayileşmenin iklim hedefleriyle ekonomik rekabet gücünün kesiştiği alanlardan biri olduğunu belirten Yılmaz, 2026-2035 döneminde düşük ve sıfıra yakın emisyonlu çelik ve çimento üretimi için 500 milyar doların üzerinde yatırım ihtiyacı bulunduğunu, buna karşılık yatırım kararı aşamasına ulaşmış projelerin yalnızca 20 milyar dolar seviyesinde kaldığını söyledi. Antalya Yeşil Sanayileşme Mutabakatı'nın temiz sanayi projelerini geliştirmeyi hedeflediğini belirten Yılmaz, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılmasının yeni yatırım fırsatları oluşturacağını ifade etti.

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'ÖZEL SEKTÖR ŞART'

Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde kamu ile özel sektör iş birliğinin zorunluluk haline geldiğini belirten Yılmaz, yeşil dönüşüme büyük şirketlerin yanı sıra KOBİ'lerin de katılması gerektiğini vurguladı. Devletlerin daha aktif sanayi politikaları geliştirmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Bundan sonraki COP'larda da mutlaka özel sektör boyutunun çok daha güçlü ve resmi programların bütüncül bir parçası olarak yer alması gerektiğine inanıyorum. Özel sektörü görmeyen, özel sektörün enerjisini harekete geçirmeyen bir iklim politikasının başarılı olma şansı yok" diye konuştu.

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EN YOĞUN KATILIMLI İKLİM ZİRVESİ

COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirvede yalnızca 2 günde 100 bin kayıt yapıldığını belirterek, COP31'in tarihin en yoğun katılımlı iklim zirvelerinden biri olduğunu söyledi. Devlet ve hükümet başkanlarının ulusal hedeflerini açıkladığını, müzakerelerin devam ettiğini kaydeden Bakan Kurum, "Diyalog, uzlaşı, aksiyon. Konuşacağız, ortak irade ortaya koyacağız ve hep birlikte harekete geçeceğiz. Çünkü istiyoruz ki artık sadece sözde kalmasın. Kararlar alınsın, bununla da yetinilmesin, o kararlar hayata geçsin, uygulamaya dönüşsün" dedi.

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2035 HEDEFLERİ

İş dünyasının iklim değişikliğiyle mücadelede kritik rol üstlendiğini vurgulayan Bakan Kurum, 2035 yılına kadar nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35'e, üretim ve imalatta döngüsel malzeme kullanımını ise en az yüzde 15'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Ülkelerin iklim hedeflerini yatırım yapılabilir projelere dönüştürmek amacıyla İklim Uygulama Köprüsü'nü başlattıklarını belirten Bakan Kurum, "Finansmanı, projeyi, teknolojiyi ve ihtiyacı buluşturmak istiyoruz. Bu köprünün en sağlam ayağı ise sizlersiniz, iş dünyamız" diye konuştu.

İklim dönüşümünün ekonomik büyüme, rekabet gücü ve yeni yatırımlar açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Bakan Kurum, Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2026 yılında küresel enerji yatırımlarının 3,4 trilyon dolara ulaşmasını beklediğini, bunun yaklaşık 2,2 trilyon dolarının temiz enerji alanlarına yönelmesinin öngörüldüğünü söyledi. Türk özel sektörünün bu dönüşümden daha fazla pay almasını istediklerini belirten Kurum, yenilenebilir enerji sektöründe dünya genelinde 16,6 milyon kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

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COP TARİHİNİN EN BÜYÜĞÜ

TOBB Başkanı ve COP31 İş Forumu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, COP tarihinde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük iş dünyası buluşmasına ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Zirveye 55'in üzerinde ülkeden 1500'ü aşkın katılımcının geldiğini, açılış oturumunda 800 üst düzey temsilcinin yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu bir yan etkinlik değil. Burası iş dünyasının ana sahnesi. İş dünyası bu COP'ta misafir değil. İş dünyası masada" dedi.

'FABRİKALARDA, TARLALARDA, ŞANTİYELERDE'

İklim değişikliğiyle mücadelede iş dünyasının belirleyici rol üstlendiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, hükümetlerin anlaşmaları imzaladığını ancak yatırımları özel sektörün gerçekleştirdiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "İklim hedeflerine müzakere salonlarında ulaşılmaz. Fabrikalarda, tarlalarda ve şantiyelerde ulaşılır. Bu hedeflere iş dünyası sayesinde ulaşılır" diye konuştu.

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İklim dönüşümünün ekonomik fırsatlar sunduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "İklim eylemi iş dünyası için bir maliyet değil. Neslimizin en büyük yatırım fırsatı" dedi.

İŞ DÜNYASINDAN BEŞ TEMEL TALEP

Küresel iş dünyasının iklim dönüşümünü hızlandırmak amacıyla 5 temel talep belirlediğini açıklayan Hisarcıklıoğlu, bunları erişilebilir finansman, adil ticaret kuralları, güvenli tedarik zincirleri, temiz ürünler için pazar oluşturulması ve ortak standartlar olarak sıraladı. İklim finansmanının özellikle gelişmekte olan ülkelere ve KOBİ'lere ulaşması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Dünyadaki her 10 şirketten 9'u KOBİ. Onlar geride kalırsa bu dönüşüm başarılı olamaz" dedi.

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Hisarcıklıoğlu, COP31'in 2035 yılına kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefini iş dünyası olarak güçlü biçimde desteklediklerini de açıkladı.

'SIRA EYLEMDE'

İklim hedeflerinin gerçek yatırımlara dönüşmesi için ortak standartlara ve güçlü kurumlara ihtiyaç olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Bize erişilebilir finansman verin. Adil ticaret kuralları verin. Temiz ürünler için pazar verin. Ortak standartlar ve güçlü kurumlar verin. Gerisini iş dünyası yapar. Yatırımı biz yaparız. Fabrikayı biz kurarız. İstihdamı biz sağlarız" diye konuştu.

Antalya'daki zirvenin somut projeler ve ortaklıklarla sonuçlanması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Diyaloğu kurduk. Uzlaşıyı bu önerilerle sağladık. Şimdi sıra eylemde. Antalya'dan yalnızca sözlerle değil; projelerle, yatırımlarla ve ortaklıklarla ayrılalım" dedi.