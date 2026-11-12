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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de Akdeniz ekosisteminde yaşanan değişimler ele alındı

        SÜLEYMAN ELÇİN - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "COP31, denizlerimizin geleceği açısından umut verici bir etkinlik. Sevinçliyiz çünkü ilk defa küresel anlamda denizlere bu şekilde yaklaşım oluyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:50 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de Akdeniz ekosisteminde yaşanan değişimler ele alındı

        SÜLEYMAN ELÇİN - Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "COP31, denizlerimizin geleceği açısından umut verici bir etkinlik. Sevinçliyiz çünkü ilk defa küresel anlamda denizlere bu şekilde yaklaşım oluyor." dedi.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Prof. Dr. Gökoğlu, denizlerin geleceğine ilişkin bilimsel çalışmalarını uluslararası katılımcılarla paylaştı.

        Gökoğlu, zirvede, Antalya Körfezi'nde yeni egzotik balık türlerinin tespiti, ısınan Doğu Akdeniz'de kıyı deniz çayırlarının kaybı ve istilacı yeşil deniz yosununun yayılımına ilişkin yaptığı araştırmalar sonucunda hazırladığı 3 bilimsel makale hakkında katılımcılara bilgi verdi.

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        Gökoğlu, AA muhabirine, COP31'e Türkiye'nin ev sahipliği yapmasının önemli olduğunu söyledi.

        Akdeniz ekosisteminde son yıllarda önemli değişimler yaşandığını, özellikle deniz çayırlarının küresel ısınma ve insan faaliyetleri nedeniyle ciddi tehdit altında olduğunu belirten Gökoğlu, "COP31, denizlerimizin geleceği açısından umut verici bir etkinlik. Sevinçliyiz çünkü ilk defa küresel anlamda denizlere bu şekilde yaklaşım oluyor." diye konuştu.

        "Akdeniz'in akciğerleri" olarak nitelendirilen Posidonia çayırlarının deniz ekosistemi için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Gökoğlu, bu alanların oksijen üretmenin yanı sıra karbon tuttuğunu, çok sayıda deniz canlısına barınma ve beslenme alanı sağladığını ifade etti.

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        Kıyılarda artan yapılaşma, iskele ve mendireklerin kıyı akıntılarını engellemesi, kirlilik ve deniz suyu sıcaklığındaki artışın çayırların kaybında etkili olduğunu dile getiren Gökoğlu, özellikle sığ sulardaki deniz çayırlarında ölümlerin arttığını kaydetti.

        Gökoğlu, Türkiye kıyılarında Posidonia çayırlarının en geniş yayılım gösterdiği alanlardan birinin Side ile Köprüçayı Irmağı arasındaki bölge olduğuna işaret ederek, burada da ölümlerin başladığını bildirdi.

        - "Akdeniz'in Amazon ormanlarını da Posidonia çayırları oluşturuyor"

        Gökoğlu, deniz çayırlarının zarar görmesinde teknelerin yoğun olarak demirlediği koylarda çapa ve zincirlerin de etkili olduğunu ifade etti.

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        Yeşil deniz kaplumbağalarının beslenme alışkanlıklarındaki değişimin de bazı bölgelerde çayırların aşırı tüketilmesine yol açtığına işaret eden Gökoğlu, deniz suyu sıcaklığının artmasının kaplumbağaların beslenme fizyolojisini değiştirdiğini ve beslenme dönemlerini uzattığını, bunun da kıyılardaki deniz çayırları üzerindeki baskıyı artırdığını kaydetti.

        Deniz çayırlarının yeniden oluşturulmasına yönelik çalışmaların önemine değinen Gökoğlu, "Nasıl dünya için Amazon ormanları önemliyse Akdeniz'in Amazon ormanlarını da Posidonia çayırları oluşturuyor." dedi.

        - Akdeniz'de tropikalleşme hızlanıyor

        Akdeniz'de tropikalleşme sürecinin de belirginleştiğini aktaran Gökoğlu, Kızıldeniz kökenli türlerin Doğu Akdeniz'de yayılım alanlarını genişlettiğini, buna karşılık yerli türlerin yaşam alanlarının daraldığını belirtti.

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        Antalya Körfezi'nde tespit ettikleri 5 yeni egzotik balık türüne ilişkin bulguları da COP31'de paylaştıklarını anlatan Gökoğlu, her geçen yıl yeni gelen türlerin sayısının arttığını söyledi.

        Akdeniz'deki ekosistem değişiminin önüne geçilmesi için tatlı su kaynaklarının korunması gerektiğine dikkati çeken Gökoğlu, "Nehirlerin denize ulaşan su miktarının azalması kıyı sularındaki sıcaklık dengesini de etkiliyor. Suyun sıcaklığı arttıkça ekosistemde de bozulmalar meydana geliyor. COP31, denizlerin korunmasına yönelik uluslararası farkındalık oluşturması açısından önemli. Alınan karar ve tavsiyelerin uygulamaya geçirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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