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        COP31 LİDERLER ZİRVESİ - Filistin Başbakanı Mustafa, COP31 Genel Kurulunda ayakta alkışlandı

        Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Genel Kurulunda ayakta alkışlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:30 Güncelleme:
        COP31 LİDERLER ZİRVESİ - Filistin Başbakanı Mustafa, COP31 Genel Kurulunda ayakta alkışlandı

        Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Genel Kurulunda ayakta alkışlandı.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında, 196 ülkeden temsilcilerin katılımıyla Anadolu Genel Kurul Salonu'nda oturum gerçekleştirildi.

        Oturuma başkanlık eden COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşma sırası gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı kürsüye davet etmeden önce Türkiye'nin Filistin'e desteğini yineledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün aynı kürsüden yaptığı konuşmayla dünyaya önemli bir gerçeği bir kez daha hatırlattığını belirten Murat Kurum, şöyle konuştu:

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        "Türkiye her zaman Filistin'in yanındadır, Gazze'nin yanındadır. Dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz. İstiyoruz ki Antalya'dan yükselen ses, iklim adaletsizliğine de vicdanın sessizliğine de 'dur' diyen ses olsun."

        Kurum'un sözlerinin ardından Filistin Başbakanı Mustafa, Anadolu Genel Kurul Salonu'ndaki katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı.

        Konuşmasını tamamlayan Mustafa, Kurum'a sarılarak teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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