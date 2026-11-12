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        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri California Valisi Newsom, ABD'deki ara seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi:

        California Valisi Newsom, ABD'deki ara seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi:

        GÜLSEM ADAM - ABD'nin California Valisi Gavin Christopher Newsom, ülkesindeki ara seçimlerin sonuçlarına ilişkin, "Donald Trump'ın başkanlığı geçen hafta bitti, tarihi bir bitişti. Yönetme konusunda daha başarılı olanlar, Demokratlar pozitif alternatifle birlikte gelecekler." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:16 Güncelleme:
        California Valisi Newsom, ABD'deki ara seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi:

        GÜLSEM ADAM - ABD'nin California Valisi Gavin Christopher Newsom, ülkesindeki ara seçimlerin sonuçlarına ilişkin, "Donald Trump'ın başkanlığı geçen hafta bitti, tarihi bir bitişti. Yönetme konusunda daha başarılı olanlar, Demokratlar pozitif alternatifle birlikte gelecekler." dedi.

        Vali Newsom, eşi Jennifer Newsom ve beraberindeki heyetle, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Döşemealtı ilçesindeki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Newsom ve beraberindekilere eğitim merkezini gezdirerek bilgilendirmede bulundu.

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        Newsom, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla ilgili çok benzer zorluklar yaşadıklarını söyledi.

        İklim ve sorunların çok benzer olduğunu belirten Newsom, "İyi uygulamalar, teknolojiler, tekrar ormanlaşma alanları çok benzer. O yüzden biz de uygulamaların tamamıyla aynısını Amerika'da, daha da spesifik olarak California'da yapıyoruz." dedi.

        - "(ABD Başkan adaylığı) Önümüzdeki hafta ailemle birlikte olup bu kararı da tartışacağız"

        Newsom, ABD'deki ara seçimlerin sonuçlarına ilişkin soru üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Donald Trump'ın başkanlığı geçen hafta bitti, tarihi bir bitişti. Yönetme konusunda daha başarılı olanlar, Demokratlar pozitif alternatifle birlikte gelecekler. 2028'de bu konu gündeme gelecek, bunu konuşacağız. Önümüzdeki aylarda 2028 yılı için belli olacak ama sonuçlardan çok mutluyum, ülke çapındaki insanlar da sonuçlardan çok mutlu.

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        Aday olma konusunda ise göreceğiz, yılın başlarına doğru bu kararı vereceğiz. Önümüzdeki hafta ailemle birlikte olup bu kararı da tartışacağız."

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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