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        COP31 LİDERLER ZİRVESİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:31 Güncelleme:
        COP31 LİDERLER ZİRVESİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

        Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü.

        Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yer aldı.

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