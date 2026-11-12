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        Cevdet Yılmaz: Yenilenebilir kurulu güç 10 yılda 3 katına çıktı

        CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye, son 10 yılda yenilenebilir kurulu gücünü 3 katına çıkardı. Bunu mümkün kılan, üretimle birlikte şebekeye yaptığımız yatırımdır. Avrupa kıta şebekesiyle senkron çalışan sistemimiz, Türkiye'yi Avrupa, Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya arasında bir enerji köprüsü haline getirmiştir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Cevdet Yılmaz: Yenilenebilir kurulu güç 10 yılda 3 katına çıktı

        CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Türkiye, son 10 yılda yenilenebilir kurulu gücünü 3 katına çıkardı. Bunu mümkün kılan, üretimle birlikte şebekeye yaptığımız yatırımdır. Avrupa kıta şebekesiyle senkron çalışan sistemimiz, Türkiye'yi Avrupa, Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya arasında bir enerji köprüsü haline getirmiştir" dedi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da düzenlenen iklim zirvesi COP31'de 'Küresel Elektrik Şebekeleri Hızlandırıcısı Oturumu'nda konuştu. Yenilenebilir enerjinin tarihte görülmemiş bir hızla büyüdüğünü, ancak şebekelerin aynı hızla büyümediğini belirten Yılmaz, yeni şebeke ihtiyacı ve eski altyapılar nedeniyle bugün dünyada 2 bin 500 gigavattan fazla yenilenebilir enerji projesinin şebeke bağlantısı için sırada beklediğini söyledi. Yıllık küresel şebeke yatırımlarının yaklaşık 450 milyar dolara ulaştığını aktaran Yılmaz, daha fazla yenilenebilir enerjinin bağlanması, depolama sistemlerinin entegre edilmesi, elektrikli araçlar için şarj altyapısının oluşturulması ve elektrikle çalışan verimli teknolojilerin yaygınlaştırılabilmesi için sadece gelecek 3 yılda bu yatırımın yüzde 50 artması gerektiğini dile getirdi.

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        Cevdet Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Şebekelerimizi bugünün talebine göre değil, yarının ihtiyaçlarına göre tasarlamalıyız. Aşırı hava olayları artık istisna değil, planlama varsayımlarımızın bir parçası haline geldi. Şebekelerimizi daha dayanıklı hale getirerek olası hasarların ardından hızla toparlanabilen, kritik enerji ihtiyaçlarını kesintisiz karşılayabilen ve yerel üretimini destekleyen bir altyapı oluşturmalıyız. Bunun için 2040'a kadar 80 milyon kilometreden fazla hattın yenilenmesi veya inşa edilmesi gerekecek. Şebekesiz temiz enerji, yola çıkamayan bir araç gibidir. Türkiye, son 10 yılda yenilenebilir kurulu gücünü 3 katına çıkardı. Bunu mümkün kılan, üretimle birlikte şebekeye yaptığımız yatırımdır. Avrupa kıta şebekesiyle senkron çalışan sistemimiz, Türkiye'yi Avrupa, Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya arasında bir enerji köprüsü haline getirmiştir."

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        Yılmaz, 2035'e kadar her yıl 8 gigavat yeni yenilenebilir kapasite hedefinin, iletim, depolama ve sistem esnekliği yatırımlarıyla birlikte planlandığını belirterek, "Tecrübemizi, özellikle Afrika ve ASEAN'daki ortaklarımızla paylaşmaya hazırız" dedi.

        COP31 Başkanlığı olarak elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarma hedefini ortaya koyduklarını anımsatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Bu hedefe şebekeler olmadan ulaşılamaz. Hızlandırıcı ile 35'e 35 Taahhüdü birbirini tamamlayan iki girişimdir. Hızlandırıcının 3 ilkesini önemsiyoruz. Hükümetlerin belirlediği öncelikleri esas alması, yeni bir kurum kurmak yerine mevcut finansmanı projelerle buluşturması ve proje hazırlığına odaklanması. İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) ile bu yaklaşımı destekleyecek, şebeke projelerinin yatırım yapılabilir portföylere dönüşmesine katkı sağlayacağız."

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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