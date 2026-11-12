Türkiye ile kalkınma bankaları arasında COP31'de 5,1 milyar dolarlık anlaşma

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ve çok taraflı kalkınma bankaları arasında imzalanan 5,1 milyar dolarlık anlaşmaları değerlendirerek, "Daha yeşil ve dayanıklı bir ekonomi inşa ediyoruz" dedi.

Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çok taraflı kalkınma bankaları arasında toplu imza töreni gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Bakanlık ile Asya Kalkınma Bankası (ADB), Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası (IsDB) arasında 5,1 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. Anlaşmaya imza atan isimler, Bakan Şimşek, ADB Başkanı Masato Kanda, AIIB Başkanı Zou Ciayi ve Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga oldu.

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Burada konuşan Şimşek, Türkiye'nin COP31'de ev sahibi olarak mesajının net olduğunu, artık uygulama için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini ifade etti. Uygulamaya geçebilmek için projelerin iyi hazırlanması ve finansmanının sağlanması gerektiğini belirten Şimşek, "Bugün dünyaya uygulamanın sahada nasıl göründüğünü gösteriyoruz. Ödevimizi yaptık, projelerimizi iyi hazırladık, finansmanını sağladık ve anlaşmalarımızı imzaladık. Bu projeler istihdam yaratacak ve ekonomimizi güçlendirecek. Şimdi sıra hayata geçirmekte" dedi.

DAYANIKLILIĞA YATIRIM

Şimşek, Türkiye'nin son 3 yılda uygulanan ekonomi programıyla dayanıklılığa yatırım yaptığını, güçlü politikalarla geniş ölçüde makroekonomik istikrar yakaladığını bildirerek, güçlü politikalar ve reformlar olmadan uzun vadeli yatırımın olmayacağını, o nedenle güçlü politikalar ile yapısal değişimin bir arada yürütülmesi gerektiğini söyledi.

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Yeşil ve dijital dönüşüme yaptıkları yatırımlara işaret eden Şimşek, bu süreçte sanayinin yüksek katma değerli üretime yönelmesi gerektiğini belirtti. Şimşek, Türkiye'nin 2023'ten bu yana kalkınma ortaklarından yaklaşık 50 milyar dolarlık dış finansman sağladığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kaynağı, deprem bölgesinin yeniden inşasına, demir yolu ve yenilenebilir enerji projelerine, sanayide karbonsuzlaşmaya, depreme dayanıklı hastanelere, ihracatçılarımıza ve KOBİ'lerimize yönlendirdik. Üç yılda 50 milyar dolar oldukça güçlü bir rakam. Önümüzde de güçlü bir proje portföyü var. Ortaklarımız programımıza ve ülkemizin geleceğine güveniyor."

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Türkiye'nin ADB'ye bölgesel üye olmasının ardından iş birliğinin hızla derinleştiğine dikkati çeken Şimşek, bankanın Türkiye'deki ilk anlaşmasının Kasım 2025'te imzalandığını hatırlattı. Şimşek, bugünkü anlaşmalarla birlikte ADB'nin Türkiye'ye sağladığı finansmanın 1 yıl içinde 3,1 milyar dolara ulaşacağını aktararak, bu desteğin iklim yatırımlarını hızlandırdığını ve KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırdığını anlattı.

EMİSYONLARI AZALTMAYA YÖNELİK EN BÜYÜK PROJELERDEN BİRİ

İmzalanan anlaşmanın emisyonları azaltmaya yönelik en büyük projelerden biri olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

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"Bugünkü diyaloğumuz üç unsura dayanıyor; birlikte çalışmak, karşılıklı güven ve somut projeler. Birlikte çalıştığımızda ölçek de büyüyor. Ortaklarımızın bugün burada olması, projelerimizi önceliklendirmemizi ve ölçeğini genişletmemizi sağladı. Bu dönüşümün gerektirdiği yatırımı hiçbir ülke bütçesi tek başına karşılayamaz. Bu nedenle çok taraflı kalkınma bankalarının desteği bizim için kritik önemde. Dünya, diyaloğun eyleme nasıl dönüştürüleceğini görmek için bu COP'u izliyor. Burada Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile toplam 5,1 milyar dolarlık 10 anlaşma imzaladık. Bir hükümet ve dört kurumun bir araya gelerek ortaya koyduğu bu iş birliğini, örnek alınabilecek bir model olarak görüyorum. Sadece anlaşma imzalamakla kalmıyoruz, daha yeşil ve dayanıklı bir ekonomi inşa ediyoruz ve bunun mümkün olduğunu dünyaya gösteriyoruz."

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ADB Başkanı Kanda da geçen yıl Ankara'da Türkiye ile ilk kredi anlaşmalarını imzaladıklarını hatırlatarak, bugün ise bu taahhüdün somut bir hal aldığını söyledi. İmza attıkları yeni anlaşmalara işaret eden Kanda, "Bugüne kadar sağlanan destek, deprem sonrası toparlanma, belediye altyapısı, finans, enerji, ulaştırma, insani kalkınma ve bölgesel bağlantısallık alanlarını kapsadı. Dijital altyapı, eğitim, tarım işletmeciliği ve özel sektör alanlarında da yeni fırsatlar görüyoruz" diye konuştu.

Dünya Bankası Grubu Başkanı Banga da Türkiye ile çalışmanın herkes için büyük memnuniyet kaynağı olduğunu belirterek, gösterilen ivme ve güçlü odaklanmanın Türkiye'nin iyi bir ortak olmasını daha da kolaylaştırdığını söyledi.