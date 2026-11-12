Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ekolojiyle ekonominin örtüştüğüne inanıyoruz (2)

'İKLİM UYGULAMA KÖPRÜSÜ'NÜN EN SAĞLAM AYAĞI SİZLERSİNİZ'

Dünyanın en önemli iklim zirvesi olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), 4'üncü gününde COP31'in 'Özel Sektör Elçisi' Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Akdeniz Salonu'nda COP31 İş Forumu'nun Üst Düzey Töreni düzenlendi. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açılışını gerçekleştirip yönettiği oturumda ülke liderleri beyanlarını dile getirdi.

TARİHİN EN YOĞUN KATILIMLI COP'U

COP31 Başkanı Kurum, konuşmasında zirvenin başından bu yana devlet ve hükümet başkanlarının ulusal beyanlarını paylaştıklarını, bu müzakerelerin devam edeceğini söyledi. Etkinliklere katılımın yüksek olduğunu vurgulayan COP31 Başkanı Kurum, “Gerek ülkelerden gelen müzakereciler gerek COP31'in yan etkinliklerinde yer alan katılımcılar oldukça yoğun bir ilgi olduğunu gururla söylemek istiyorum. Şöyle sadece 2 günde Antalya'da 100 bin kayıt yapıldı ve bu anlamda da tarihin en yoğun katılımlı COP'unu bizler de sizlerle birlikte COP31'de tarihi kararlara imza atarak yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

REKLAM

'KONUŞACAĞIZ, ORTAK İRADE ARAYACAĞIZ VE HAREKETE GEÇECEĞİZ'

Ülkelerin önceliklerini, hedeflerini ve yol haritalarını ortaya koyarken COP31 Başkanlığı olarak Türkiye'nin de uygulamayı sürecin merkezine yerleştirdiklerini kaydeden COP31 Başkanı Kurum, bunu Eylem Gündemi'nin 10 başlığıyla anlattı. Kurum, şöyle konuştu:

"Ülkeler burada önceliklerini, hedeflerini ve yol haritalarını ortaya koyarken biz de COP31 başkanlığı olarak uygulamayı sürecin merkezine yerleştiriyoruz. Ve başından beri ne dedik? Diyalog, uzlaşı, aksiyon. Konuşacağız, ortak irade arayacağız ve hep birlikte harekete geçeceğiz. Adını Uygulama COP'u koyduk. Çünkü istiyoruz ki artık sadece sözde kalmasın. Kararlar alınsın, bununla da yetinilmesin, o kararlar hayata geçsin, uygulamaya dönsün. İşte bu vizyonla bazı hedefler belirledik. Eylem ajandamızdaki 10 gündem maddesi doğrusunda iddialı ama ulaşılabilir, üstelik burada ölçülebilir bir yol haritasını hep birlikte ortaya koyduk. Temiz enerji ve elektrifikasyonun yeşil sanayiye, sıfır atıktan metan azaltımına, dirençli şehirlerden gıda güvenliğine, okyanuslardan sağlığa ve gençliğe kadar uzanan 10 başlık hayatın hemen hemen her alanına dokunuyor. Ve bu başlıklardan neredeyse her biri doğrudan sizleri ilgilendiriyor. Üretiminizi, yatırımınızı, geleceğinizi şekillendiriyor."

REKLAM

'AMACIMIZ FİNANSMANLA PROJEYİ, TEKNOLOJİYLE İHTİYACI BULUŞTURMAK'

COP31 Eylem Gündemi öncelikli başlıkları arasında yer alan 2035'e kadar nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35'e çıkarma hedefinin altını çizen Bakan Kurum, COP31 Başkanı Türkiye'nin bu noktada dünyaya İklim Uygulama Köprüsü'nü sunduğunu anlattı. COP31 Başkanlığı'nın 2035'e ilişkin 6 hedefinden biri olan İklim Uygulama Köprüsü'nü dünya liderlerine ve ülke temsilcilerine tanıttı. Ülkelerin Ulusal Katkı Beyanları'nın uygulanmasını hızlandıracak ve yatırım yapılabilir proje portföylerini destekleyecek İklim Uygulama Köprüsü Mekanizması'nın 2035'e kadar yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:

REKLAM

"COP31 Eylem Ajandamızla dünyaya bir çağrı yapıyoruz. 2035'e kadar nihai enerji tüketimindeki elektriğin payını yüzde 35'e çıkarmak. Üretim ve imalatta döngüsel malzeme kullanımını en az yüzde 15'e taşımak istiyoruz. Bu hedefler kağıt üzerinde kalırsa birer rakamdan ibaret olur. Ama fabrikalarınızda, tedarik zincirlerinizde, şehirlerimizin binalarında uygulanırsa işte o zaman gerçek bir değişimin adı olur. Bunun için İklim Uygulama Köprüsü'nü başlattık. Amacımız şu, ülkelerin önceliklerini yatırım yapılabilir projelere çevirmek, finansmanla projeyi, teknolojiyle ihtiyacı buluşturmak, bu köprünün en sağlam ayağı ise sizlersiniz, iş dünyamız."

REKLAM

'İŞTE BURADA AMERİKAN TİCARET ODASI'

İş dünyasının bilgi birikimini, yatırım gücünü, üretim kapasitesini ve yenilikçi yaklaşımını dönüşüm sürecinin güçlü bir parçası haline getirmek istediklerini anlatan COP31 Başkanı Kurum, “İklim dönüşümünü; ekonomik büyümenin, rekabet gücünün, teknolojik ilerlemenin ve yeni yatırım alanlarının önemli bir fırsatı olarak görüyoruz. Önümüzdeki 10 yıl bu açıdan belirleyici olacak" dedi. Kurum, İş Forumu'dan ABD Ticaret Odası'ndan da katılım olduğunu belirterek, “Şimdi birçok görüşmemizde, ikili görüşmelerimizde bize soruyorlar. 'Burada dünyanın en büyük ülkeleri, gelişmiş ülkeler sürece taraf mı?' Doğrudan söyleyeyim 'Amerika Birleşik Devletleri bu konuda etkin bir çalışma yürütüyor mu?' İşte burada Amerikan Ticaret Odamız. Amerikan Ticaret Odası bugün dünyada üretimde söz sahibi olmuş birçok şirketi kuruluşu bünyesinde barınıyor. Ve bugün burada COP31 Başkanlığı'nın Eylem Gündemi'ne destek vermek, sürece katkı sağlamak, hep birlikte irade koymak üzere buradalar. Ben kendilerine de burada teşekkürlerimi ifade ediyorum" diye konuştu.

REKLAM

'ORTAK EVİMİZ DÜNYAMIZ İÇİN O GÜZEL KARARLARA İMZA ATMAK MECBURİYETİNDEYİZ'

Kurum, dünyanın geleceği için dönüşümün kaçınılmaz olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Gerçekten bu sorumluluk hepimizin. Hep birlikte bu iradeyi koymak zorundayız. Hep birlikte o kötü gidişat dediğimiz gidişatı durduracak ve ortak evimiz dünyamız için o güzel kararlara imza atmak mecburiyetindeyiz. Bugünden temiz teknolojiye, enerji verimliliğine, düşük karbonlu üretime, döngüsel ekonomiye ve yeni iş modellerine yatırım yapan şirketler aslında geleceğin rekabet ortamında çok güçlü avantajlar elde edecek. Küresel yatırım eğilimleri de bu yönelimi açık bir şekilde ortaya koyuyor. Uluslararası Enerji Ajansı ki hem enerji ajansımız hem de OECD, COP31'in stratejik ortaklarıdır."

REKLAM

'TÜRKİYE OLARAK DÖNÜŞÜME LİDERLİK ETMEK İSTİYORUZ'

COP31 Başkanı Kurum, OECD'nin raporunda 2026 yılında dünya genelinde enerji yatırımlarının 3,4 trilyon dolara ulaşmasını beklediğini, bunun yaklaşık 2,2 trilyon dolarının yenilenebilir enerji, şebekeler, depolama, enerji verimliliği, elektrifikasyon ve diğer temiz enerji alanlarına yönelmesinin öngörüldüğünü vurguladı. Kurum, "Bu tablo bize sermayenin, teknolojinin ve küresel rekabetin doğrudan aslında yönünü gösteriyor. Türkiye'nin ve Türk özel sektörünün bu büyük dönüşümden daha fazla pay almasını, yeni yatırımlarını ülkemize çekmesini ve kendi teknolojilerini geliştirerek dünya pazarlarına sunmasını istiyoruz. Buraya Türkiye olarak liderlik etmek istiyoruz. Dünya bir değişim içinde, dünya bir dönüşüm içinde ve hep birlikte bu dönüşümü, bu değişimi yönetmek durumundayız. Bu dönüşüm aynı zamanda yeni mesleklerin ve yeni istihdam alanlarının da önünü açıyor" diye konuştu.

REKLAM

'ENERJİYİ, SUYU VE HAM MADDEYİ DAHA VERİMLİ KULLANAN MODEL EKONOMİK GÜÇ KAZANDIRACAKTIR'

Dönüşüm yatırımlarını yapan şirketlerin süreçten karlı çıkacağına işaret eden COP31 Başkanı Kurum, şunları söyledi:

"Üretim anlayışımızın merkezine sürdürülebilirliği yerleştirmeliyiz. Enerjiyi, suyu ve ham maddeyi daha verimli kullanan, atığını azaltan, yeniden kullanım ve yine geri dönüşüm imkanlarını arttıran bir üretim modeli işletmelerimizde büyük ekonomik güç kazandıracaktır. Büyük sanayi kuruluşlarımızdan KOBİ'lerimize kadar üretim ve yine tüketim ekosistemimizin bu anlayışla gelişmesini önemsiyoruz. Sürdürülebilirliği tedarik zincirinin tamamına yayarak üretim gücümüzü geleceğin şartlarına göre hazırlamış olacağız. Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Hareketimiz bu yaklaşımın en güçlü örneklerinden biridir. Sıfır atığı üretim anlayışımızın temel unsurlarından biri haline getirerek hem çevremizi koruyacak hem de işletmelerimizin rekabet gücüne hep birlikte katkı sağlayacağız. COP31 kapsamında iş dünyamızla oluşturduğumuz bu güçlü iş birliğini uzun vadeli bir ortaklığa dönüştürmek istiyoruz. Konuşulanlar, alınan kararlar burada kalmasın istiyoruz. Özel sektörümüzün burada kazandığı tecrübenin Türkiye'nin bütün ekosistemine yayılması, KOBİ'lerimize ulaşması ve uzun vadeli kurumsal kapasiteye dönüşmesi COP31'in en önemli, en değerli kazanımlarından biri olacaktır. İş dünyamızda bu anlamda biriz, beraberiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde üretim gücümüzü büyütecek, yeni fırsatları ülkemize kazandıracak ve Türkiye'yi yeşil dönüşümün öncü ülkelerinden biri haline getireceğiz."