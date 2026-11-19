COP31 İklim Zirvesi kapsamında tanıtılan projeyle deniz tabanında terk edilen hayalet ağlar denizden çıkarılarak geri dönüştürülüyor ve gözlük üretiminde kullanılıyor. Gözlüklerin üzerinde ise kullanılan malzemenin denizden çıkarıldığı derinlik ve koordinat bilgileri yer alıyor.

Deniz Yaşamını Koruma Derneği tarafından yürütülen proje çerçevesinde denizlerde canlı yaşamını tehdit eden terk edilmiş balıkçı ağları toplanarak ekonomiye kazandırılıyor. Denizden çıkarılan ağlar, geri dönüşüm sürecinin ardından gözlük üretiminde ham madde olarak kullanılıyor. Projeyle hem deniz kirliliğiyle mücadele edilmesi hem de elde edilen gelirle sivil toplum kuruluşlarının doğa koruma çalışmalarının desteklenmesi hedefleniyor.

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Antalya'da 920 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), çerçevesinde yeşil alanda stant kurarak projesi hakkında bilgi veren Deniz Yaşamını Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Narcı, gözlük üretiminin yeni başlayan projelerin içerisinde olduğunu belirtti. Narcı, "Doğa korumada biz çözüm odaklı bir çalışma yapıyoruz. Oluşturduğumuz şey bir sivil toplumun probleme karşı çözümünü desteklemektir. Deniz dibindeki terk edilmiş balıkçı ağlarını buluyoruz, onları çıkartıyoruz. Daha sonrasında ise geri dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Aslında bir Startup olup sivil toplum kuruluşunu destekleyen bir marka haline geliyoruz. Gözlüğünün içerisinde bulunan sayılardan ise hangi metre ve koordinattan çıktığını görebilirsiniz. Bu gözlüğü satın alındığınız zaman diğer tarafta da sivil toplumun bu problemi çözme noktasında da yapacağı faaliyetlere de destek oluyorsunuz" dedi.

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"Son 1 yıl içerisinde ise bin 180 civarında gözlük ürettik"

Yaklaşık 8 yıldır denizlerdeki hayal ağları toplayarak geri dönüşme katkı verdiklerini ifade eden Narcı, "Gözlük branşında bir oran veremesem de Deniz Yaşamını Koruma Derneği olarak 8 yılda 680 bin metrekare hayalet ağı deniz tabanından temizledik. Bu projede yapılan ölçümler hem sürdürebilirlik hem de Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedeflerinin 6 tanesini eş değer şekilde karşılayacak bir yapıyı oluşturduk. Oluşturduğumuz yapıyla artık ölçüm yapıyoruz. Yani ne kadar derinlikten ne kadar bir ağ çıktı, bu ağ ne kadarlık bir hammaddeye dönüşüyor, ürettiğimiz bu hammadden de kaç tane gözlük ürettiğimizi ölçüp ürün pasaportu oluşturacağız. Yani teknoloji, sivil toplum ve bir problemin çözümü noktasındaki Startup olarak bakabiliriz. Bu proje zaten 6 yıllık bir Arge çalışması. 6 yıl öncesinde çıkarılan ağlar farklı malzemeler olarak kullanıyordu. Daha çok tarım arazilerin örtülmesi ya da kadınlara çanta yapılması gibi ileri kullanım şeklinde yapıyorduk. Fakat son 1 yıl içerisinde ise bin 180 civarında gözlük ürettik" şeklinde konuştu.