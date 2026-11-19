Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) 10'uncu gününde gerçekleştirilen dron gösterisi, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Yerli ve yabancı katılımcılar, renkli görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31'in 10'uncu gününde düzenlenen dron gösterisi, Antalya'nın gece semalarını aydınlattı. Aynı anda havalanan bin 500 dron, koordineli hareketlerle gökyüzünde kelebek, lale, dünya ve balık figürleri oluşturdu. Doğa ve çevre temalarının ön plana çıktığı gösteri, uluslararası konferansa katılan yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisini topladı.

REKLAM

"Farkındalığın artırılması gerekiyor"

Gösteriyi ilgiyle izleyen Cezayirli katılımcı, "Pavilyondan çıkarken gösteriyi gördük ve gerçekten çok ilginç bulduk. Çok iyi bir girişim. Farkındalığın artırılması, eğitim ve bilinçlendirme gerekiyor. Elbette bu aynı zamanda COP31'in amacının da merkezinde yer alıyor" dedi.

Kamerun'dan gelen bir katılımcı ise gösterinin olağanüstü olduğunu ifade etti.