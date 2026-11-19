Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) 11'inci günü, "İmece-Uygulamanın Güçlendirilmesi" temasıyla devam ediyor.

Her gün farklı bir temanın ele alındığı COP31'de, 11'inci günün odağını, "İmece-Uygulamanın Güçlendirilmesi" oluşturuyor.

Bu kapsamda, Türkiye'nin "Uygulama COP'u" hedefiyle ev sahipliğini ve başkanlığını üstlendiği zirvenin Eylem Gündemi'ndeki öncelikli başlıklardan "İklim Dirençli Şehirler", hem Yeşil Bölge'deki uygulama alanlarında hem de üst düzey toplantılarda ele alınıyor.

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Türkiye, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürüttüğü yeniden inşa sürecinde edindiği tecrübeleri, iklim değişikliğine ve afetlere karşı dirençli şehirlerin oluşturulması konusunda 196 ülke ve Avrupa Birliği'nden katılımcılarla paylaşıyor.

Zirvenin Yeşil Bölgesi'nde kurulan Dirençli Şehirler Hub'ı ise belediyeleri, kamu kurumlarını ve özel sektör temsilcilerini iklim uyumu, sürdürülebilir şehircilik ve afetlere hazırlık projeleri etrafında buluşturuyor.

Türkiye, bu alandaki deneyimlerini ve hayata geçirdiği uygulamaları uluslararası katılımcılara tanıtarak iklim dirençli şehirlerin oluşturulmasına yönelik bilgi ve tecrübe paylaşımına katkı sağlıyor.