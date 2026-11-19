Kumluca'da 28. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası'nın kuraları çekildi
Kumluca Belediyesi tarafından Kumluca Belediyespor yararına düzenlenen 28. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası'nın kura çekimi yapıldı.
Kumluca Belediyesi tarafından Kumluca Belediyespor yararına düzenlenen 28. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası'nın kura çekimi yapıldı.
Kumluca Belediyesi Meclis Salonu'nda takım temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kura çekiminde, 6 grupta mücadele edecek 33 takımın eşleşmeleri belirlendi.
28 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'te oynanacak açılış karşılaşmalarıyla başlayacak turnuvanın, 2027 yılının şubat ayının ilk haftasında tamamlanması planlanıyor.
Kumluca Belediyesi yetkilileri, turnuvaya katılan takımlara başarı dileyerek futbolseverleri karşılaşmaları izlemeye davet etti.
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