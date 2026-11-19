Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir araç kiralama iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir araç kiralama iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir araç kiralama iş yerinde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada 70 gram kokain ve 50 gram esrar ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.S. (44), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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