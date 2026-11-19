İş yerinde yapılan aramada 70 gram kokain ve 50 gram esrar ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir araç kiralama iş yerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.