Antalya Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, CHP'den istifa edip, AK Parti'ye geçtiğini açıkladı. Duran, "Şimdi bir karar verme aşamasına geldim. Daha önce iki buçuk yıldır siyaset yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevimi bugün itibariyle sonlandırıyorum. Bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yapacağım" dedi.

Antalya'nın Demre ilçesinde 2,5 yıldır belediye başkanlığı görevinde bulunan Fahri Duran, partisi CHP'den bugün itibariyle istifa ederek AK Parti saflarına geçtiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir video yayımlayan Duran, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Demre ailem. Sizinle maskesiz, pazarlıksız ve işten gelerek iki dakikalık sohbet etmek istiyorum. Sevgili Demreliler, göreve geldiğim gün itibariyle toplumsal olarak hep barıştan bahsettim. İlçemde siyasi parti farkı gözetmeksizin, insanların niteliğini gözetmeksizin, herkese aynı seviyede tüm içtenliğimle ve tüm samimiyetimle yardımcı olmaya çalıştım. Çünkü biz ilk gün itibariyle iletişim ve çözüm dedik. Ben hiçbir zaman göreve geldikten sonra makam ve koltuk için göreve gelmedim. Demre'nin en güzel yerlere gelmesi için göreve başladım. Bunu kendimize ilke olarak edindik. Sevgili Demreliler, görevde olduğum süre içinde kapım herkese açıktı. Herkesin acı gününde, tatlı gününde yanındaydım. Şimdi bir karar verme aşamasına geldim. Daha önce iki buçuk yıldır siyaset yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki görevimi bugün itibariyle sonlandırıyorum. Bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yapacağım. Sevgili Demreliler, yine kapısı herkese açık, yine gülen yüzü, yine sokakta gösterdiği samimi tavırlar, yine içten çalışma, yine herkesin derdine koşma anlamında Fahri Duran karakterinde asla bozulma olmayacaktır. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren makam için, şan için, şöhret için görev yapmıyoruz. Biz Demre'nin geleceğini, Demre'de gelecek kuşakların mutluluğu için görev yapıyoruz. Sevgili hemşehrilerim, ilçemiz çok güzel ve dünyanın en güzel ilçelerinden birisi. Hak ettiğimiz yere gelmek için aldığımız kararın daha hayırlı olduğunu düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum".