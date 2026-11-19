Hastane bahçesine 30 karaçam, 30 ıhlamur, 20 çınar ve 20 servi fidanı dikildiğini aktaran Yüncü, "Hastane bahçesine toplam 100 fidan diktik. Bu fidanlarımız büyüyecek, geleceğe nefes olacak. Emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

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