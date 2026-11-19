BİRLEŞMİŞ Milletler Çevre Programı (UNEP), Antalya'daki İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), Türkiye'de 39 otelin katıldığı gıda israfını azaltma projesinin sonuçlarını açıkladı. Proje sonuçlarına göre; 18 otelden 11'inde kişi başı gıda atığı azalırken, 3 otelde bu oran yüzde 40'ı aştı.

Antalya'da devam eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, turizm sektöründe gıda israfının önlenmesine yönelik dikkat çekici bir çalışmanın sonuçları paylaşıldı. UNEP tarafından yürütülen 'Recipe of Change' (Değişimin Tarifi) girişimi kapsamında Türkiye'deki otellerde gerçekleştirilen pilot uygulama, gıda israfının alınacak önlemlerle önemli ölçüde azaltılabileceğini ortaya koydu.

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39 OTEL KATILDI

UNEP'in 18 Kasım'da açıkladığı çalışmaya Accor, Hilton, Paloma Hotels, Radisson Hotel Group ve TUI bünyesindeki toplam 39 otel katıldı. Otellerde özellikle kahvaltı servislerinde ortaya çıkan gıda atıklarının azaltılmasına yönelik uygulamalar yapıldı. Karşılaştırılabilir verileri bulunan 18 otelden 11'inde, kişi başına düşen gıda atığı miktarında azalma sağlandı.

3 OTELDE YÜZDE 40'I AŞTI

Araştırmanın sonuçlarına göre; 5 otelde kişi başına gıda atığı miktarı yüzde 20'nin üzerinde azalırken, bunlardan 3'ünde azalma oranı yüzde 40'ı geçti. Elde edilen sonuçlar, otellerde servis ve tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesiyle gıda israfının önemli ölçüde önlenebileceğini gösterdi.

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AÇIK BÜFEDE YENİ YÖNTEMLER

Çalışma kapsamında otellerde açık büfe sunumlarının yeniden düzenlenmesi, yiyeceklerin daha küçük porsiyonlar halinde hazırlanması, bazı ürünlerin talep üzerine pişirilmesi ve tüketim miktarlarının daha iyi planlanması gibi yöntemler uygulandı. Böylece hem tüketilmeden kalan yiyeceklerin hem de gereğinden fazla hazırlanan gıdaların azaltılması hedeflendi.

SONUÇLAR ANTALYA'DA PAYLAŞILDI

Turizm sektöründe gıda israfıyla mücadele açısından önem taşıyan pilot çalışmanın sonuçları, Antalya'da COP31 kapsamında düzenlenen üst düzey toplantıda uluslararası kamuoyuyla paylaşıldı. Çalışma, özellikle açık büfe hizmetinin yaygın olduğu otellerde küçük değişikliklerin gıda atıklarının azaltılmasına önemli katkılar sağlayabileceğini ortaya koydu.