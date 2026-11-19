ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) Mavi Bölgesi'nde, 'Nuclear for Climate' (İklim İçin Nükleer) hareketinin temsilcileri, nükleer enerjiye ilişkin yanlış bilinenleri muz örneğiyle anlatıyor. Nükleer mühendisi Patrick Duggan, doğal radyoaktif potasyum içeren muzu sembol olarak kullandıklarını söyledi.

COP31 kapsamında ülkelerin pavilyonlarının bulunduğu Mavi Bölge'de çalışmalarını tanıtan Nuclear for Climate hareketi, ziyaretçilere nükleer enerji ve radyasyon konusunda bilgi veriyor. Farklı ülkelerden katılımcıların yer aldığı hareket, nükleer enerjinin iklim değişikliğiyle mücadelede temiz enerji kaynakları arasında değerlendirilmesini savunuyor. Hareketin temsilcilerinden, nükleer yakıt atıklarının bertarafı konusunda uzman Kanadalı nükleer mühendisi Patrick Duggan, nükleer enerji hakkındaki yanlış anlaşılmaları gidermek amacıyla muz örneğinden yararlandıklarını anlattı.

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MUZLA RADYASYONU ANLATIYORLAR

Muzun doğal olarak radyoaktif potasyum içerdiğini belirten Duggan, "Muz bizim için sembolik. Çünkü muz radyoaktif potasyum içeriyor ve doğada bulunan bazı izotoplar radyoaktiftir. Bir nükleer santralin çitinin hemen yanında bütün bir yıl boyunca kalsanız bile bir muzdan alacağınızdan daha az radyasyon alırsınız. Herkes muzu bilir ancak nükleer santrallerden böyle bir radyasyon almayı kimse beklemez" dedi.

TEMİZ ENERJİ VURGUSU

Nuclear for Climate'ın herhangi bir şirketi veya hükümeti temsil etmediğini belirten Patrick Duggan, hareketin nükleer enerjinin temiz enerji kaynakları arasında yer almasını savunan uluslararası bir oluşum olduğunu söyledi. Duggan, "Biz bir savunuculuk grubuyuz. Herhangi bir şirket, hükümet ya da sivil toplum kuruluşu değiliz. Amacımız, ülkelerin elektrik üretiminde nükleer enerjinin temiz enerji portföyüne dahil edilmesi için savunuculuk yapmak. Çünkü nükleer enerji hakkında pek çok yanlış anlaşılma ve bilinmeyen konu var" diye konuştu.

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FARKLI ÜLKELERDEN KATILIM

Harekette dünyanın farklı ülkelerinden katılımcıların bulunduğunu anlatan Duggan, Kanada'nın nükleer enerji alanında uzun bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Ülkesinde CANDU tipi nükleer reaktörlerin kullanıldığını, doğal uranyum kaynaklarının bulunduğunu ve nükleer yakıt atıklarının yönetimi konusunda çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Duggan, derin jeolojik depolama ve yakıt çözümleri üzerinde de çalışıldığını kaydetti.

AKKUYU'YU DA ANLATTI

Hareketin ABD, Kanada, Türkiye ve Kosta Rika gibi farklı ülkelerden katılımcıları bulunduğunu belirten Duggan, Türkiye'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne de değindi. Bazı ülkelerde nükleer enerji santralleri, bazılarında ise araştırma reaktörleri bulunduğunu anlatan Duggan, "Dünyanın dört bir yanından geliyoruz. Her ülkenin nükleer enerji alanındaki deneyimi farklı. Ancak hepimiz nükleer enerjinin gelecekte temiz enerji portföyüne dahil edilmesi ortak amacı ve hedefi için buradayız" dedi.