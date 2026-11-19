Gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliğinin etkilerine karşı finansman sağlanması için oluşturulan Uyum Fonu'na bazı ülkeler hiçbir taahhütte bulunmazken, fona sadece 50,2 milyon dolar katkı sağlandı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Uyum Fonu için yeni finansman taahhütleri açıklandı.

Buna göre, Fransa, İtalya, İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya fon için finansman taahhüdünde bulunmadı.

İspanya 27,8 milyon dolar, Almanya 11,1 milyon dolar, İrlanda 6,7 milyon dolar, Belçika 3,2 milyon dolar, Portekiz 1,1 milyon dolar ve Estonya 334 bin dolar finansman taahhüdünde bulundu.

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Böylece, zengin ülkelerin iklim değişikliğinin şiddetlenen etkileri karşısında gelişmekte olan ülkeler için finansman taahhüdü sadece 50,2 milyon dolar seviyesine ulaşabildi.

Uluslararası İklim Eylem Ağı'nın konuya ilişkin açıklamasında, gelişmekte olan ülkelere acil uyum eylemleri için hibe temelli iklim finansmanında ihtiyaç duyulan desteğin gelmediği belirtilerek, "Bunun yerine açıklanan sınırlı sayıdaki taahhüt, gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarının oldukça gerisine düşmekle kalmadı, toplam 50 milyon dolarlık tutar, Uyum Fonu kapsamında belirlenen yıllık en az 300 milyon dolarlık kaynak seferberliği eşiğinin yalnızca altıda birine ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

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Uyum Fonu kapsamında 2026-2029 dönemi için en az 1,2 milyar dolarlık kaynak seferberliği hedefi belirlenmişti.