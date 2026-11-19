Antalya Bilim Merkezi’nin, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenleyeceği "Gökyüzünün Ötesinde" etkinliğinde öğretmenler, astronominin gizemli dünyasına keyifli ve bilim dolu bir yolculuk yapacak.

Kepez Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere yönelik özel bir astronomi etkinliği düzenliyor. Antalya Bilim Merkezi’nde 21 Kasım Cumartesi günü 14.00 ile 16.30 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek "Gökyüzünün Ötesinde" etkinliğiyle öğretmenler, teleskoplardan gezegenlere, yıldızlardan galaksilere uzanan bilim dolu bir keşif yolculuğuna çıkacak. Gökyüzünü yakından tanıma fırsatı bulacak öğretmenler, astronominin temel konularını keşfederek evrene farklı bir pencereden bakma imkanı elde edecek. Bilimsel merakı ve keşfetme heyecanını ön plana çıkaracak etkinlik, öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü bilimle iç içe, farklı ve keyifli bir deneyimle kutlamalarını sağlayacak.