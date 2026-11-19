Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31'in 11'inci günü "İmeceUygulamanın Güçlendirilmesi" temasıyla devam ediyor. Türkiye, "Uygulama COP'u" hedefiyle düzenlediği zirvede, eylem gündem maddelerinden biri olarak açıkladığı "İklim Dirençli Şehirler" ile dünyaya uygulama örneği olarak Asrın İnşa Seferberliği başarısını anlatıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), 11. gününde ‘İmece: Uygulamanın Güçlendirilmesi' temasıyla Antalya'da devam ediyor. Türkiye'nin "Uygulama COP'u" hedefiyle ev sahipliğini ve başkanlığını üstlendiği COP31'in Eylem Gündemi'nin öncelikli başlıklarından biri olan "İklim Dirençli Şehirler" zirve boyunca hem Yeşil Bölge'deki uygulama alanlarında hem de üst düzey toplantılarda ele alınıyor. Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa sürecinde edindiği tecrübeler, iklim dirençli şehirlerin kurulmasında da 196 ülke ve AB'ye örnek gösteriliyor. Yeşil Bölge'deki Dirençli Şehirler Hub'ı, belediyeleri, kamu kurumlarını ve özel sektörü iklim uyumu, sürdürülebilir şehircilik ve afete hazırlık projelerinde bir araya getiriyor. Türkiye, İklim Dirençli Şehirler konusundaki tecrübelerini katılımcılara anlatıyor.

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İklim dirençli 455 bin konut inşa edildi

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, deprem sonrasında başlatılan yeniden inşa sürecini anlatırken, "Bu depremler bize gösterdi ki şehirlerin bütüncül bir yaklaşımla yeniden ele alınması lazımdı. Depremin 20. gününde ilk ihalelerimizi yaptık, 45. gününde ilk temellerimizi attık. Toplamda 455 bin hak sahibi için konutlar, ticari üniteler ve iş yerleri üretildi, teslimleri yapıldı" dedi.

Dirençli şehirlerin ulaşımdan suya, enerjiden altyapıya kadar bütüncül bir planlama gerektirdiğini vurgulayan Sungur, şöyle devam etti: "Bir şehrin ulaşımının, suyunun, yağmur suyu ve atık sularının yönetiminin, enerji bağlantılarının, diğer şehirlerle ve kendi içindeki bağlantılarının tamamının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekiyor. Biz de tüm şehirleri metrekare metrekare dokuyarak yeniden planladık. Şehirlerimizin hiçbiri yeni şehir değil, hepsi eski şehirler. Bu yüzden tarihi dokuyu ve insanların hafızasındaki önemli noktaları koruyarak, yaptığımız her yeni binayla bütünleşecek şekilde bir tasarım yaptık. Yeni şehirlerin sadece depremselliği önceleyen değil, iklim değişikliğinin sonucunda daha sık ve daha şiddetli ortaya çıkan afetlere de dirençli olacak şekilde tasarlanması gerekti."

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Yağmur suyu tuvalette ve bahçede kullanılıyor

Deprem bölgesindeki konutlarda ısı yalıtımının yönetmeliklerin de üzerinde, A ve B sınıfı performans düzeyinde yapıldığını belirten Sungur, su tasarrufu için gri su uygulamalarının devreye alındığını söyleyerek, "Çatılarda toplanan suların hepsini depoluyoruz. Bunları filtrasyondan geçirerek bir kısmını rezervuarlara basıp tuvaletlerde, bir kısmını bahçe sulamada kullanıyoruz. Peyzajda da az su ihtiyacı olan bitkileri kullanmaya özen gösteriyoruz. Bunların her birini üst üste koyduğunuzda suyla ilgili çok ciddi bir tasarruf elde ediyorsunuz. Bu konunun bir de ekonomi kısmı var. Bu tip uygulamaların herkes için bir tercih değil, bir zorunluluk olması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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"Bize ‘nasıl yaptınız?' diye soranlara ‘antrenmanlıyız' diyoruz"

COP31 alanının da kısa sürede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ, Emlak Planlama İnşaat Proje Yönetimi (EPP) ve Emlak Konut eliyle inşa edildiğini hatırlatan Sungur, ziyaretçilerin uygulamaları yerinde gördüğünü anlattı. Sungur, "İnsanlar burada yapılan her bir örneğe, tabiri caizse, dokunup hissedebildikleri uygulamalar gördüler. Bu alanın oluşturulmasında kullanılan teknolojileri ne kadar hızlı adapte edebildiğimizi görüp bunun nasıl olduğunu sorduklarında ‘antrenmanlıyız' diyoruz. İnsanlar bunun gerçekten yapılabilir olduğunu COP31'de gördüler. COP31 gerçekten bir ‘Uygulama COP'u oldu. Bizim burada göstermek istediğimiz şey, istenirse her şeyin yapılabileceği ve bütün dünyanın bunu önceliği haline getirmesi gerektiği" ifadelerini kullandı.