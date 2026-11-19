İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, BAE'li mevkidaşıyla görüştü
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Amna Al Dahak Al Shamsi ile bir araya geldi.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Amna Al Dahak Al Shamsi ile bir araya geldi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "COP31 kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Sayın Dr. Amna Al Dahak Al Shamsi ile bir araya geldik." ifadesini kullandı.
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