Manavgat'ta traktörün römorkuna çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde önündeki traktörün römorkuna çarpan kapalı kasa minibüsün sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde önündeki traktörün römorkuna çarpan kapalı kasa minibüsün sürücüsü yaralandı.
H.F.'nin idaresindeki 07 CBR 732 plakalı kapalı kasa minibüs, Bereket Mahallesi D-400 kara yolunda, önünde giden O.T. yönetimindeki 07 COY 419 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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