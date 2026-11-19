COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da devam eden COP31 İklim Zirvesi’nin 11'inci gününde de ülke temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31), "İmece: Uygulamanın Güçlendirilmesi" temasıyla devam etti. COP31 Başkanı Kurum, zirve kapsamında ilk olarak Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Amna Al Dahak Al Shamsi ile bir araya geldi. Bakan Kurum, görüşmede 35’e 35 Küresel Elektrifikasyon hedefinin desteklenmesine vurgu yaptı.

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Peru ile çevre ve iklim alanında iş birliği

Ardından Peru Çevre Bakanı Vladimiro Huaroc Portocarrero ile görüşen Bakan Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Peru arasında çevre ve iklim alanındaki iş birliğini yeni bir aşamaya taşıyoruz. Görüşmemizin ardından imzaladığımız Mutabakat Zaptı ile ortak çalışma alanlarımızı güçlendirme ve karşılıklı tecrübe paylaşımını artırma yönünde önemli bir adım attık" mesajını verdi.

Bakan Kurum, Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Miatta Fahnbulleh ile bir araya geldi. Görüşmede, enerji dönüşümü, Net Sıfır Emisyon hedefleri ve temiz enerji alanındaki iş birliği fırsatları ele alındı.

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Stiell ve Bowen ile üçlü görüşme

COP31 Başkanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ve COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile de basın toplantısı öncesinde üçlü görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, müzakerelerde gelinen nokta ve iklim eylemini somut sonuçlarla güçlendirmek için atılacak adımlar değerlendirildi.