Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, "Dünyaya güçlü bir mesaj veren bir uzlaşıya ulaştığımız netleşene kadar istişare ve müzakere etmeye devam edeceğiz." dedi.

Bowen ve BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bowen, "Dünyanın 11 yıl önce Paris'te küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmak üzere ortaya konulan ahdi yerine getiremeyeceğini kabul eden ilk COP olmak COP31'e düşüyor. Ancak COP31'in bununla değil; bunun kabul edilemez olduğuna açık ve güçlü bir şekilde karar veren ve Antalya'dan bu durumun böyle kalmasına izin vermeyeceğimiz mesajını gönderdiği COP olarak hatırlanması konusunda kararlıyız." diye konuştu.

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Başkanlık liderliğindeki karar taslağının yayımlandığını hatırlatan Bowen, "Bu öğleden sonradan başlayıp gece boyunca her bir grupla yoğun istişarelerde bulunacağız. Bu istişarenin ne şekilde gerçekleşeceğine dair taraflara çok kısa süre içinde bir mesaj göndereceğiz. Ancak dünyaya güçlü bir mesaj veren bir uzlaşıya ulaştığımız netleşene kadar istişare ve müzakere etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bowen, taraflara 1,5 derecelik ısınmanın kabul edilemez olduğunu hatırlattıklarını belirterek, "Taraflara somut planlar sunuyoruz. Bunun uygulama ve hızlandırma COP'u olacağını söylemiştik. Bu nedenle taraflara, düşük sera gazı emisyonlarına ve iklim direncine yönelik geri döndürülemez küresel dönüşüm olarak adlandırdığımız süreci sağlamlaştırmak ve 1,5 dereceyi ulaşılabilir kılmak için somut planlar sunuyoruz." dedi.

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- "Okyanuslar dünyanın en büyük iklim düzenleyicisidir; karbonu ve ısıyı emer"

Yüzde 35'lik elektrifikasyon hedefinin alelade seçilen bir hedef olmadığını söyleyen Bowen, "Elimizdeki uzman tavsiyelerine göre 1,5 dereceyi ulaşılabilir kılmanın temel bileşeni olduğu için seçtiğimiz bir rakam. Şimdi taslak metne de dahil ettiğimiz yenilenebilir enerjinin üç katına çıkarılması ve enerji verimliliğinin iki katına çıkarılmasıyla birleştiğinde, bildiğimiz üzere bu, 2035 yılına kadar 1,5 dereceyi ulaşılabilir kılmak için gerekenlerin üçte ikisini sağlayabilir." diye konuştu.

Bowen, 1,5 dereceyi aşmanın, insanların, tarafların ve aktörlerin bazı şeyleri yeniden gözden geçirmesi, görüşlerini yeniden düşünmesi ve göreve yeni bir aciliyet ve yeni bir kararlılıkla yaklaşması gerektiği anlamına geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

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"Ayrıca taslak kapsayıcı kararda, varlıkları tehlikede olan gelişmekte olan küçük ada devletleri için çok önemli olan okyanuslar konusuna yaptığımız vurgudan da bahsetmek istiyorum. Her ülke, her topluluk, her insan iklim değişikliğinden zarar görecek. Ancak burada, COP31'de bizzat varlıkları tehlikede olan taraflar, ülkeler ve topluluklar var. Okyanuslar onların hayatta kalma şanslarının merkezinde yer alıyor. Bu nedenle taraflara, bu kapsayıcı kararın ve okyanuslara yapılan yatırımların tam merkezinde yer almasını önerdik."

Bowen, okyanus girişimlerine yatırılan her bir doların, 5 dolar daha fazla geri dönüş sağladığına işaret ederek, şunları söyledi:

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"Okyanuslar dünyanın en büyük iklim düzenleyicisidir; karbonu ve ısıyı emer. Isınan denizlerin gelişmekte olan küçük ada devletlerinin ekonomilerini etkilediğini ve fiziksel olarak hayatta kalmaları bir yana, ekonomi olarak ayakta kalma yeteneklerini azalttığını biliyoruz. Şimdi, bu taslak kararın tüm taraflarca otomatik olarak kabul edilmesini beklemiyoruz. COP'un işleyişi böyle değil. Tarafların önümüzdeki saatlerde görüşlerini, sorularını, endişelerini, katkılarını ve geri bildirimlerini bize dürüstçe iletmelerini bekliyoruz. Taraflardan bu akşam ve gece boyunca aynı ruhla bize gelmelerini istiyoruz. Son iki haftada bizimle konuşan her bir taraf yapıcı bir katılım gösterdi ve başarılı olmamızı istedi. Daha da önemlisi, bizim başarılı olmamızı değil, sürecin ve kendilerinin başarılı olmasını istedi."

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- "Bu sürece güvenen dünyadaki toplulukları desteklemek adına mutlak bir kararlılık ruhu geliştirdik"

Bowen, COP31'deki başarının "COP hala işe yarayabilir mi?" sorusuna cevap vereceğini belirterek, "Cevabın yankılanan bir 'Evet.' olması konusunda kararlıyız. Bu uzlaşıyı sağlayana kadar, temsil ettikleri ülkeler ve hükümetler adına taraflara sunabileceğimiz bir planımız olana kadar Antalya'daki salonlardan ayrılmayacağız. Onlar da 'Evet, yapabiliriz, bunu başarabiliriz; dünyayı 1,5 derecelik ısınmada tutabiliriz ve ortaklık içinde bunu yapmaya kararlıyız.' diyebilecekler. Bizim kararlılığımız bu. Avustralya ve Türkiye'nin iki haftadır değil, bir yıldır yakın işbirliği ve ortaklık içinde birlikte benimsediği yaklaşım bu." değerlendirmesinde bulundu.

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Bowen, "Yalnızca bir dostluk ve işbirliği ruhu değil, aynı zamanda bu süreci desteklemek ve daha da önemlisi, kendilerine geleceğe dair umut vermesi için bu sürece güvenen dünyadaki toplulukları desteklemek adına mutlak bir kararlılık ruhu geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Stiell de neredeyse 200 ülkenin, sözleşmeyi ve ardından Paris Anlaşması'nı oluşturmak için bir araya geldiğine işaret ederek, "Dolayısıyla neredeyse 200 taraf, başkanlığın rehberliğinde bu sürece sahip çıkıyor. Her yıl tüm müzakere salonlarında, üzerinde anlaşmaya varılan takvime göre 165 zorunlu gündem maddesi bulunuyor. Bu noktaya gelmek için çok fazla çalışma yapıldı ve pek çok insan gece gündüz demeden çalıştı." dedi.

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COP31'in, tıpkı son dönemdeki tüm COP zirveleri gibi, dünyanın iklim mücadelesinde ciddi bir adım daha atabilmesi için tüm bu konuların ele alınmasının elzem olduğunu belirten Stiell, "Önümüzdeki günler iklim işbirliği açısından kritik önem taşıyor ve kaybedecek vaktimiz yok." diye konuştu.