Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nce düzenlenen COP TOWN etkinlikleri kapsamında tarihi Hıdırlık Kulesi'nde gerçekleştirilen söyleşide oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, "Devrim evin içinden başlayacak" derken, tarihçi, yazar ve oyuncu Pelin Batu, "Bir kurtarıcı beklerseniz mahvolursunuz" sözleriyle çevre mücadelesinde bireysel sorumluluğa dikkat çekti.

Muratpaşa Belediyesi'nin COP31 kapsamında Kaleiçi'nde düzenlediği COP TOWN etkinlikleri, "COP31'den İnsanın Geleceğine" başlıklı özel söyleşiyle devam etti. Tarihi Hıdırlık Kulesi'nin terasında gerçekleşen söyleşide Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ve tarihçi, yazar ve oyuncu Pelin Batu bir araya geldi. Söyleşinin moderatörlüğünü gazeteci Zeynel Lüle üstlendi. İklim krizinin yalnızca çevresel bir sorun olmadığı, insanlığın yaşam biçiminden tüketim alışkanlıklarına, toplumsal ilişkilerden gelecek kuşakların yaşam hakkına kadar geniş bir alanı etkilediği vurgulanan söyleşide, değişimin nereden başlaması gerektiği konuşuldu.

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"Devrim evin içinde başlayacak"

İklim kriziyle mücadelede uluslararası kararların tek başına yeterli olmayacağını belirten Ahmet Mümtaz Taylan, değişimin bireylerin günlük yaşamındaki tercihlerle başlaması gerektiğini söyledi. Tüketim alışkanlıklarının sorgulanması ve ihtiyaç dışı harcamalardan kaçınılması gerektiğini vurgulayan Taylan, "Devrim bence evin içinden başlayacak. Evladımızla başlayacak, kendi tutumumuzla başlayacak. Daha az tüketeceğiz" dedi.

Büyük değişimler için yalnızca uluslararası zirvelerden ve karar mekanizmalarından sonuç beklenmemesi gerektiğini ifade eden Taylan, yerel üreticilerin desteklenmesini, ata tohumlarının korunmasını, zeytin ağaçlarına ve doğal varlıklara sahip çıkılmasını bireysel sorumluluğun somut örnekleri arasında gösterdi.

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"Bir kurtarıcı beklerseniz mahvolursunuz"

Pelin Batu ise iklim krizini insanlık tarihi ve uygarlıkların doğayla kurduğu ilişki üzerinden değerlendirdi. Mitolojiden ve geçmiş uygarlıklardan örnekler veren Batu, doğayla uyumunu kaybeden toplumların kendi geleceklerini de tehlikeye attığını söyledi. Doğal kaynakların sınırsız olmadığına dikkat çeken Batu, "Siz bindiğiniz dalı keserseniz, siz beslendiğiniz ağacın toprağını kurutursanız, siz bu nehirleri kötüye kullanırsanız, kendi sonunuzu getireceksiniz" diye konuştu.

İklim krizinin çözümünde sorumluluğun başkalarına bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Batu, "Bir kurtarıcı beklerseniz mahvolursunuz" dedi. Bireysel çabaların önemine işaret eden Batu, büyük sermaye gruplarının ve siyasi karar alıcıların sorumluluklarının da göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Batu, umudun insanları değişim için harekete geçiren en önemli güçlerden biri olduğunu ifade etti.

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Muratpaşa'dan Türkiye'ye çevre modeli

Söyleşide yerel yönetimlerin iklim kriziyle mücadelede üstlendiği sorumluluğu anlatan Belediye Başkanı Ümit Uysal ise belediyenin çevre politikalarından örnekler verdi. Muratpaşa Belediyesi'nin 2015 yılında hayata geçirdiği Çevreci Komşu Kart uygulamasına dikkat çeken Başkan Uysal, uygulamanın Çevre Bakanlığı tarafından incelendiğini ve Türkiye genelinde yürütülen sıfır atık çalışmalarına örnek oluşturduğunu belirtti. Uysal, atıkların ekonomik değere dönüştürüldüğü modelin Muratpaşa'dan çıktığını vurguladı. Çevre politikalarının yalnızca atık yönetimiyle sınırlı olmadığını ifade eden Uysal, kıyıların halkın ortak kullanımına açık tutulmasının da sürdürülebilir kent anlayışının bir parçası olduğunu söyledi. Kıyı alanlarının ihale yoluyla özel kullanıma açılmaması, mavi bayraklı plajlar ve belediyenin kamu işletmeleri gibi uygulamalara değinen Uysal, sosyal belediyecilikle çevre politikalarının birbirini tamamladığını belirtti. Başkan Uysal, Sıfır Atık ve Genç İklim Liderleri gibi çalışmalarla çevre bilincini toplumun farklı kesimlerine yaygınlaştırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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"Gelecek için harekete geçme zamanı"

Söyleşinin sorucevap bölümünde katılımcılar, çevre politikaları, atık yönetimi ve günlük yaşamda uygulanabilecek çözümler üzerine görüşlerini paylaştı. İklim krizine karşı hem bireysel hem de kurumsal sorumluluğun öneminin öne çıktığı buluşma, moderatör Zeynel Lüle'nin "Doğayı korumak aslında kendimizi kurtarmaktır" mesajıyla sona erdi. Program sonunda konuşmacılara kuş figürlü plaketler takdim edildi.