BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), 9 sayfalık yeni karar taslağı yayımlandı. Taslakta, 2035 yılına kadar iklim değişikliğine uyum finansmanının en az 3 katına çıkarılması ve 'Antalya-Addis Ababa Yol Haritası'nın başlatılması öngörüldü. İklim felaketlerinden kaynaklanan kayıp ve zararlar için 2,8 milyar dolarlık finansman talebine karşılık yalnızca 342 milyon dolar ayrıldığı belirtildi.

Antalya'da 9 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım'da sona ermesi planlanan COP31'de, ülkeler arasında yürütülen müzakereler kapsamında yeni karar taslağı kamuoyuyla paylaşıldı. COP31 Başkanlığı tarafından yayımlanan 9 sayfalık taslakta, iklim finansmanı, küresel sıcaklık artışı, temiz enerjiye geçiş, okyanusların korunması ve gelişmekte olan ülkelere sağlanacak destekler gibi kritik başlıklar yer aldı. Henüz nihai karar niteliği taşımayan metnin, ülkeler arasındaki müzakerelerde ele alınması bekleniyor.

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ANTALYA'NIN ADI YOL HARİTASINDA

Taslağın en dikkat çekici maddelerinden biri, 'Antalya-Addis Ababa İklim Uyum ve Dayanıklılık Finansmanı Yol Haritası' oldu. COP31 ve COP32 başkanlıklarının koordinasyonunda başlatılması önerilen süreçle, iklim değişikliğinden etkilenen ülkeler için öngörülebilir ve artırılmış finansman kaynaklarının belirlenmesi amaçlanıyor. İklim felaketlerinden kaynaklanan kayıp ve zararların karşılanmasına yönelik yeni finansman mekanizmalarının da değerlendirileceği yol haritasının sonuçlarının 2027 yılında sunulması öngörülüyor.

FİNANSMAN 3 KATINA ÇIKARILACAK

Karar taslağında, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlaması için ayrılan finansmanın 2035 yılına kadar en az 3 katına çıkarılması yönündeki çağrıya yer verildi. Bu hedefe ulaşılabilmesi için uygulama sürecinin hızlandırılması ve finansman kaynaklarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması istendi. Gelişmekte olan ülkelerin 2035 yılına kadar yıllık iklim uyum finansmanı ihtiyacının 305 milyar dolar olduğu belirtildi.

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2,8 MİLYAR DOLARLIK TALEBE 342 MİLYON DOLAR

Taslakta, iklim felaketlerinin yol açtığı kayıp ve zararların karşılanması amacıyla oluşturulan fonun finansman açığına da dikkat çekildi. Barbados Uygulama Düzenlemeleri kapsamında yaklaşık 2,8 milyar dolarlık finansman talebi bulunmasına rağmen, ayrılan kaynağın yaklaşık 342 milyon dolar olduğu kaydedildi. Kayıp ve Zarar Fonu için verilen toplam 822 milyon dolarlık taahhüdün ise yalnızca yüzde 50'sinin fiili katkıya dönüştüğü ifade edildi.

1,5 DERECE UYARISI

Taslakta, küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece sınırını aşmasının beklendiği belirtilerek, bu durumun iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini artıracağı vurgulandı. Sıcaklık artışındaki her ilave yükselişin, insan yaşamı ve doğal sistemler üzerinde bazıları geri döndürülemez sonuçlara yol açabileceği ifade edildi. Paris Anlaşması'nın 1,5 derece hedefinin korunması için sera gazı emisyonlarının hızlı ve kalıcı biçimde azaltılması gerektiği kaydedildi.

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2035 HEDEFİ YÜZDE 35

Enerji dönüşümüne ilişkin maddelerde ise küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payının 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarılması çağrısı yer aldı. Yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi ve enerji verimliliğinin geliştirilmesi de öncelikler arasında sıralandı. Ayrıca metan emisyonlarının azaltılması, ormansızlaşmanın durdurulması ve temiz enerji teknolojilerinin yaygınlaştırılması istendi.

'MAVİ İMECE' RAPORU

Taslakta, Antalya'nın adını taşıyan bir başka uluslararası çalışma da yer aldı. Okyanusların iklim değişikliğine karşı korunması amacıyla 'Antalya Ocean Current' adıyla çok yıllı bir çalışma planı hazırlanması ve 'Mavi İmece' sentez raporunun 1 Haziran 2028'e kadar yayımlanması önerildi. Raporda, ülkelerin okyanusların korunmasına yönelik iklim politikaları ve uygulamalarının değerlendirilmesi öngörüldü.

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GÖZLER NİHAİ KARARDA

COP31 Başkanlığı tarafından yayımlanan taslağın, ülkeler arasında devam eden müzakereler sonucunda değişebileceği belirtiliyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Müzakereler Başkanı Chris Bowen ve BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell'in saat 16.00'da düzenleyeceği basın toplantısında müzakerelerin son durumuna ilişkin açıklama yapması bekleniyor.