Kumluca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçedeki kadın, çocuk ve bağımlılıkla ilgili istatistiki veriler paylaşılırken, yıllık veriler önceki dönemlerle karşılaştırıldı.

Toplantılarda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında alınan önlemler, çocukların ihmal ve istismardan korunması, risk altındaki bireylerin erken tespiti ve bağımlılığın önlenmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

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