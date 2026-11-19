MALEZYA Kraliçesi Raja Zarith Sofiah, COP31 alanında Mavi Bölge'deki Türkiye Pavilyonu’nu ziyaret etti.

Malezya Kraliçesi Raja Zarith Sofiah, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'daki COP31 alanında düzenlenen Mavi Bölge'deki Türkiye Pavilyonu’nu ziyaret etti. Pavilyon küratörü Hasan Mert Kaya, Kraliçe Sofiah'a sergiyi gezdirdi ve tarihi yerlerin minyatür modelleri ve geleneksel el sanatları hakkında bilgi verdi. Kraliçe ayrıca Malezya Pavilyonu’nu da ziyaret etti. Kraliçe Sofiah, buradaki konuşmasında, Malezya'nın iklim eylemini ve çevresel sürdürülebilirliği ilerletmeye yönelik çabalarından ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) komşularıyla ve uluslararası ortaklarla dostluk ve iş birliğini güçlendirmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

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COP31 boyunca Malezya Pavilyonu’nun yalnızca ülkenin iklim alanındaki girişimlerini ve başarılarını sergileyen bir platform olmakla kalmadığını belirten Sofiah, "Aynı zamanda uluslararası iş birliği için bir köprü görevi gördü. Hükümetleri, iş dünyasını, araştırmacıları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi" dedi.

Sofiah, ikili görüşmeler, müzakereler, bilgi paylaşımı ve stratejik temaslar aracılığıyla pavilyonların, ortaklıkları güçlendirmek, yenilikçi çözümleri değerlendirmek ve sürdürülebilir yatırımları teşvik etmek için fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından Kraliçe, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya ve Singapur pavilyonlarını da gezdi.