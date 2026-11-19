COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile bir araya geldi.

Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Sayın Simon Stiell ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ile üçlü görüşmemizde müzakerelerde gelinen noktayı ve iklim eylemini somut sonuçlarla güçlendirmek için atılacak adımları değerlendirdik."