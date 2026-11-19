Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde, Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 ayrı mutfak ile 196 ülkeden gelen katılımcılara Türkiye'nin lezzetleri sunuluyor. Antalya'dan Gaziantep'e, Trabzon'dan Kayseri'ye uzanan coğrafi işaretli yöresel lezzetler, ziyaretçilere Türkiye'nin mutfak zenginliğini tanıtıyor. Sıfır Atık Vakfı'nın Türkiye'de ilk kez COP31 Alanı'nda açtığı Sıfır Atık Mutfağı da ilgi görüyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) 196 ülkeden gelen delegeler Mavi Bölge'de toplantı ve müzakerelerini sürdürürken, öğle aralarında Yeşil Bölge'de Anadolu'nun zengin mutfağını da deneyimleyebiliyor. 7 Bölge 7 Mutfak alanında yer alan restoranlar, coğrafi işaretli yemekleriyle dikkat çekiyor. Alanda Antalya, Gaziantep, Kayseri, Çankırı, Türk Dünyası, Konya ve Trabzon mutfakları yer alıyor. Antalya Valiliği koordinasyonundaki Antalya Evi'nde yöresel köfte piyaz, geleneksel hibeş, gözleme ve Yörük kültürünün yemekleri menüde yer alırken, Trabzon mutfağında kuymak, pepeçura ve Laz böreği gibi farklı tatlar sunuluyor. Kayseri sofrasında Develi cıvıklısı ve kurşun aşı çorbası; Gaziantep mutfağında beyran, içli köfte ve nohut dürüm; Çankırı sofrasında ise tutmaç, yaren güveci ve sarımsaklı et menüdeki yemekler arasında bulunuyor.

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Sıfır Atık Vakfı'nın ilk mutfak restoranları COP31'de

Sıfır Atık Vakfı'nın Türkiye'de ilk kez COP31 Alanı'nda açtığı Sıfır Atık Mutfağı büyük ilgi görüyor. Mutfakta Türk Lehçesi, Kıyı, Helvahane, Miras ve Ocak adlı 5 ayrı butik restoran ziyaretçileri ağırlıyor. Vakıf, restoranların giriş fuayesinde Sıfır Atık'ı görsel olarak anlatan bir sergi de açtı. Sergide sebze ve meyve atıklarından yapılan marmelat, reçel ve balık köftesi gibi 20 farklı yiyecek, cam kavanozlarda ve açıklamalı panolarla sergileniyor. Yemek sonrasında kürdan isteyen misafirlere salon şefleri misvak verip, nasıl kullanılacağını anlatıyor.

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Tatlıdan balığa "Sıfır Atık" her yerde

Sıfır Atık Vakfı'nın mutfak sorumlusu Erhan Bideci, artan ürünlerin nasıl değerlendirildiğini örnekle anlatarak, "Örneğin Kıyı Restoranımızda balığımız var, Ocak Restoranımızda yaprak sarmamız var. Yaprak sarmayı hazırlarken üretim esnasında arta kalan yapraklar oluyor. Biz bunları çöpe atmayız. Kıyı Restoranımızda hazırladığımız balığı o yaprakla sararız ve asma yaprağında balık olarak menümüzde misafirlerimize tekrar sunarız. Menümüzde ayva tatlımız var. Ayvanın ayıklanan kısımlarını da rondodan geçirerek kıvam veririz. Bunu başka bir ürünümüzde marmelat ya da tabak dekoru olarak sunabiliriz. Köftede bayat ekmek bulamazsak galeta unuyla bağlarız. Kılçık da aynı etkiyi veriyor, toz haline gelince köfteyi bağlamakta kullanabiliyoruz. Balık köftemiz de menünün en lezzetli ürünlerinden biri" dedi.

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Hiçbir ürün çöpe gitmiyor, yüzde 90'ı geri dönüşümlü

Çankırı Mutfak Şefi Sefer Tekmen de, COP31'de konukları ağırlamaktan mutlu olduklarını söyledi. Tutmaç çorbası, sarımsaklı et, yaren güveci ve bamya gibi yemeklerinin coğrafi işaretli olduğunu belirten Tekmen, mutfakta Sıfır Atık'la yemek hazırlamaya özen gösterdiklerini vurguladı. Soğanın kabuğunu dahi değerlendirdiklerini belirten Tekmen, "Çankırı yaren güvecinde biberlerin saplarını, çekirdeklerini biriktirip kompost yapıp toprağa veriyoruz. Soğanın kabuklarını topluyoruz, sirkeyle ıslatıyoruz; onu da kompost yapıp bitkilere veriyoruz, bitkileri coşturuyor. Terbiyede yumurta kullanıyoruz. Yumurtanın kabuğunu fırında hafifçe ısıtıyoruz, döveçle dövüp ıslatarak onu da bitkilere veriyoruz. Hiçbir ürün çöpe gitmiyor, yüzde 90'ı geri dönüşümlü" şeklinde konuştu.