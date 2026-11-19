ANTALYA’da düzenlenen COP31 kapsamında, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), T3 Girişim Merkezi ve Sıfır Atık Vakfı yürütücülüğünde, ‘İklim İçin Teknoloji, Gelecek İçin Çözüm’ sloganıyla gerçekleştirilen Creathon, final aşamasında gençleri ve girişimcileri iklim teknolojileri alanında yenilikçi çözümler geliştirmek üzere bir araya getirdi.

T3 Vakfı, T3 Girişim Merkezi ve Sıfır Atık Vakfı yürütücülüğünde gerçekleştirilen creathonun final aşaması kapsamında Türkiye ve yurt dışından seçilen finalist takımlar, 17-18 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenen final sürecinde projelerini geliştirdi. Gençlerin fikirlerini uygulanabilir prototiplere ve iş modellerine dönüştürmelerini hedefleyen Creathon, iklim teknolojileri alanında yeni nesil girişimlerin gelişmesine de zemin hazırladı.

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24 SAAT BOYUNCA İKLİM TEKNOLOJİLERİ İÇİN ÇÖZÜM GELİŞTİRDİLER

Final süreci, 17 Kasım’da Antalya Teknopark’ta başlarken finalist takımlar, 24 saatlik proje geliştirme maratonunda mevcut projelerini ileri taşıyarak fikirlerini prototip veya kavram kanıtına dönüştürmek için çalıştı. Süreç boyunca takımlara problem-çözüm uyumu, teknik uygulanabilirlik, prototip geliştirme, iş modeli, ölçülebilir iklim etkisi ve sunum hazırlığı konularında birebir mentorluk desteği verildi. Proje geliştirme sürecinde takımlara, geliştirdikleri çözümlerde yapay zekâ araçlarından yararlanabilmeleri amacıyla yapay zekâ kredi desteği sağlandı.

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PROJELER COP31’DE JÜRİ KARŞISINA ÇIKTI

18 Kasım’da COP31 alanında gerçekleştirilen final sunumlarında takımlar, geliştirdikleri projeleri jüriye aktardı. Her takıma 5 dakikalık sunum ve 3 dakikalık soru-cevap süresi tanınırken, değerlendirmelerde problemin iklimle ilişkisi, çözümün yenilikçi yönü ve uygulanabilirliği, prototipin niteliği, ölçülebilir iklim etkisi, takım yetkinliği ve sunum performansı dikkate alındı. Creathon kapsamında gerçekleştirilen final değerlendirmelerinin ardından dereceye giren takımlar belli olurken SustAInable birinciliği, BlueCarbonX ikinciliği, Sümer Teknoloji ise üçüncülüğü elde etti.

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COP31 Mavi Alan’da düzenlenen etkinliğe; T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, Sıfır Atık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Samed Ağırbaş, Antalya Teknokent Başkanı Dr. İbrahim Yavuz, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı Teknoloji ve Yeşil Dönüşüm Dairesi Başkanı Dr. Veysel Selimoğlu katılım sağladı.

Etkinlik kapsamında konuşan Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, “Hayata geçirdiğimiz bu Creathon ile gençlerimizin bilgi birikimini, üretkenliğini ve teknoloji geliştirme heyecanını iklim kriziyle mücadelede somut çözümlere dönüştürebilecekleri bir platform oluşturduk. En büyük kazanımımız, bu fikirlerin girişime dönüşerek dünyaya değer katmasıdır. Dereceye giren takımlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu yolculuğun T3 Girişim Merkezi ve Take Off İstanbul başta olmak üzere sunduğumuz desteklerle çok daha büyük başarılara dönüşeceğine inanıyoruz. Gençlerimizin potansiyelini ortaya koyduklarında dünyayı değiştirebileceklerine de yürekten inanıyoruz” dedi.

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GENÇ GİRİŞİMCİLERE ULUSLARARASI FIRSATLARIN KAPISI AÇILACAK

Yarışmada dereceye giren takımlar, ödüllerin yanı sıra önemli girişimcilik fırsatlarının da sahibi oldu. Birinci takıma yurt dışı gezisi imkanı sunulurken ilk üç takım, T3 Girişim Merkezi Ön Kuluçka Programı’na doğrudan kabul edilme ve Take Off İstanbul’a katılma hakkı kazandı. Ayrıca dereceye giren takımlardan birinci ve ikinci olanlar, Sıfır Atık Forumu’nda konuşmacı olarak yer alma fırsatı elde etti.