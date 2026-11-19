İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Fahnbulleh ile görüştü
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Miatta Fahnbulleh ile bir araya geldi.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Miatta Fahnbulleh ile bir araya geldi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Sayın Miatta Fahnbulleh ile COP31'de bir araya gelerek enerji dönüşümü, net sıfır hedefleri ve temiz enerji alanındaki işbirliği fırsatlarını ele aldık."
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.