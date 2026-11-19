Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansında (COP31) Sıfır Atık Vakfının ilk kez Sıfır Atık Mutfağı da ilgi görüyor.

COP31, 196 ülkeden gelen delegeler Mavi Bölge'de toplantı ve müzakerelerini sürdürürken öğle aralarında Yeşil Bölge'de Anadolu'nun zengin mutfağını da deneyimleyebiliyor.

7 Bölge 7 Mutfak alanında yer alan restoranlar, coğrafi işaretli yemekleriyle dikkati çekiyor. Alanda Antalya, Gaziantep, Kayseri, Çankırı, Konya, Trabzon ve Türk dünyası mutfakları yer alıyor.

Antalya Valiliği koordinasyonundaki Antalya Evi'nde yöresel köfte piyaz, geleneksel hibeş, gözleme ve Yörük kültürünün yemekleri menüde yer alırken Trabzon mutfağında kuymak, pepeçura ve Laz böreği gibi farklı tatlar sunuluyor.

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Kayseri sofrasında Develi cıvıklısı ve kurşun aşı çorbası, Gaziantep mutfağında beyran, içli köfte ve nohut dürüm, Çankırı sofrasında ise tutmaç, yaren güveci ve sarımsaklı et menüdeki yemekler arasında bulunuyor.

Sıfır Atık Vakfı'nın Türkiye'de ilk kez COP31 Alanında açtığı Sıfır Atık Mutfağı büyük ilgi görüyor. Mutfakta Türk Lehçesi, Kıyı, Helvahane, Miras ve Ocak adlı 5 ayrı butik restoran ziyaretçileri ağırlıyor.

Vakıf, restoranların giriş fuayesinde sıfır atık yaklaşımını görsel olarak anlatan bir sergi de açtı.

Sergide, sebze ve meyve atıklarından hazırlanan marmelat ve reçel ile balık köftesi gibi 20 farklı yiyecek, cam kavanozlarda açıklayıcı panolar eşliğinde ziyaretçilere sunuluyor.