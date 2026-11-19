Dünya tohumculuk sektörünün önemli uluslararası buluşmalarından biri olan Asya Tohumculuk Kongresi, 45'ten fazla ülkeden katılımcıyı Antalya'da bir araya getirecek.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı M. Kayhan Yıldırım, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının himayelerinde Asya Pasifik Tohumcular Birliği (APSA) tarafından gerçekleştirilecek kongrenin 1-5 Aralık'ta Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde yapılacağını bildirdi.

Türkiye'nin ve Antalya'nın uluslararası alanda önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapacağını aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini, bilim insanlarını, uluslararası kuruluşları ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirecek bir kongre olacak. TÜRKTOB ve Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneğinin işbirliğinde yapılan kongrede tohumculuğun geleceği, gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım, yeni teknolojiler ve uluslararası işbirlikleri ele alınacak. Türkiye'nin dünya tohumculuğundaki yerini, sektörümüzün ulaştığı noktayı ve geleceğe yönelik hedeflerini uluslararası bir platformda ortaya koyacağız."

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Yıldırım, 45'ten fazla ülkeden yaklaşık 1500 kayıtlı katılımcının kongrede yer alacağını belirterek, günlük ziyaretçilerle katılımın 2 bin kişiye ulaşmasını beklediklerini ifade etti.