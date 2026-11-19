Trendyol, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de İklim Destekçisi olarak yer aldı. Standında ziyaretçileri ağırlayan Trendyol, etkinlik boyunca yer aldığı panellerde sürdürülebilir dönüşüm, değer zincirinde iş birlikleri, teknolojinin iklim hedeflerine ulaşmadaki rolü, kırsal kalkınma, dijital fırsat eşitliği ve kamuözel sektör iş birliklerinin önemine dikkat çekti. Ziyaretçiler, Trendyol'un Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle gerçekleştirdiği Yarının Köyleri projesini de stantta yer alan interaktif bir oyun eşliğinde deneyimleme fırsatı buldu.

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Türkiye'nin önde gelen eticaret platformlarından Trendyol, Antalya'da gerçekleştirilen COP31'de sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiği projeleri, çalışmalarını ve gelecek dönem hedeflerini paylaştı. Trendyol, etkinlikte tüm değer zincirinde sürdürülebilir büyümenin hayata geçirilmesi, teknolojinin kırsal kalkınmadaki rolü ve iklim hedeflerine ulaşmada özel sektörün katkısı gibi konuları gündeme taşıdı.

Sinan Cem Şahin: "Dijitalleşme yerel kalkınmada itici güç olabilir"

COP31 kapsamında "Sürdürülebilir Dönüşüm İçin Özel Sektörün Katkısıyla Uygulamaların Hızlandırılması: İnsana, İnovasyona ve İklim Direncine Yatırım" başlıklı panele katılan Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, UNDP ile birlikte yürütülen Yarının Köyleri projesinin kırsal kalkınmaya katkılarını anlattı. Şahin, şunları söyledi: "Trendyol olarak dijitalleşmenin yerel potansiyeli yeni ekonomik fırsatlarla buluşturarak kırsal kalkınmanın güçlü bir itici gücü olabileceğine inanıyoruz. UNDP iş birliğiyle 2022 yılından bu yana yürüttüğümüz Yarının Köyleri projesi kapsamında bugüne kadar 10 binden fazla kişiye ulaştık. Bunların yaklaşık 6 bin 500'ünü kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. Dijital merkezlerimiz aracılığıyla yerel üreticilerin, kadınların ve gençlerin yeni beceriler kazanmasını, girişimcilik kapasitelerini geliştirmesini ve daha geniş pazarlara ulaşmasını destekliyoruz. Dijital tarım alanında Adana'da gerçekleştirdiğimiz pilot uygulamalar, su tüketimini yüzde 44'e kadar azaltırken verimliliği yüzde 20 artırma potansiyeli ortaya koydu. Hedefimiz, kırsalda yaşamanın daha az fırsata sahip olmak anlamına gelmediği, insanların kendi bölgelerinde sürdürülebilir bir gelecek kurabildiği bir ekosistemin gelişmesine katkı sağlamak."

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Yarının Köyleri projesi Trendyol standında COP31 ziyaretçileriyle buluştu

Trendyol standında ziyaretçilere yönelik Yarının Köyleri temalı interaktif bir oyun da yer aldı. Ziyaretçiler, bir Yarının Köyleri girişimcisinin rolünü üstlenerek kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. Verdikleri kararların projenin başarısı üzerindeki etkilerini görme fırsatı bulan katılımcılar, kırsalda girişimciliğin ve dijitalleşmenin önemini farklı bir deneyim aracılığıyla keşfetti.

Konferans boyunca Trendyol standında çok sayıda ziyaretçi, şirketin sürdürülebilirlik çalışmaları ve Yarının Köyleri projesi hakkında bilgi aldı.

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Trendyol, sürdürülebilirlik hedeflerini 2030 yol haritasıyla güçlendirdi

COP31'de sürdürülebilirlik çalışmalarını paylaşan Trendyol, yakın zamanda yayımladığı dördüncü Sürdürülebilirlik Raporu'nda da 2025 yılı boyunca kaydettiği ilerlemeyi ve güncellenen 2030 hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Şirket, 2025 yılında lojistik merkezleri ve operasyon tesislerinin tamamında sertifikalı yenilenebilir elektrik kullanımına geçti. Ofisler dahil tüm lokasyonlarında tükettiği elektriğin yüzde 56'sını sertifikalı yenilenebilir kaynaklardan sağlayan şirket, piyasa bazlı Kapsam 2 emisyonlarını bir önceki yıla göre yüzde 58 azalttı.

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Şirket, 2030 yılına kadar tüm lokasyonlarında sertifikalı yenilenebilir elektrik kullanımına geçmeyi, 50 bin kişinin dijital ve ekonomik güçlenmesini desteklemeyi ve 5 bin nitelikli eticaret uzmanı yetiştirmeyi hedefliyor. Şirket, uzun vadeli iklim taahhütleri kapsamında 2040 yılına kadar kendi operasyonlarında, 2050 yılına kadar ise değer zincirinin tamamında karbon nötr olmayı amaçlıyor.